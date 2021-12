Te biurowce nominowano w konkursie Property Design Awards 2022!

Skyliner, Cavatina Hall, Central Point, Fabryka Norblina i Warsaw Unit - oto pięć nominacji do nagrody Property Design Awards 2022 w kategorii Bryła: biurowiec. Przedstawiamy każdy projekt. Głosowanie trwa do 10 stycznia 2022 roku!

Po przerwie związanej z pandemią Covid-19, wróciliśmy z kolejną edycją konkursu Property Design Awards 2022, która towarzyszy 4 Design Days 2022 - największemu w tej części Europy wydarzeniu świata architektury, wnętrz i wzornictwa oraz nieruchomości (27-30 stycznia 2022 roku, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach).

Konkurs ma za zadanie nagrodzić najlepsze projekty komercyjne i publiczne w Polsce, oddane do użytku do końca 2021 roku, oraz ich twórców.

ZOBACZ TOP 5 W KAŻDEJ KATEGORII PROPERTY DESIGN AWARDS 2022 I ZAGŁOSUJ!

Oto nominacje w kategorii Bryła: biurowiec:

Biurowiec Skyliner w Warszawie / architekt: APA Wojciechowski

Skyliner to jeden z najwyższych biurowców Warszawy zlokalizowany na warszawskiej Woli. Z wysokością 195 m do dachu jest jednym z najwyższych budynków w Stolicy. Budynek oferuje 45 000 mkw. powierzchni biurowej na 34 piętrach. W wieżowcu znajdują się kondygnacje z przeznaczeniem na usługi i handel oraz ofertę gastronomiczną. Dwupoziomowy Skybar znajdujący się na 165 m wysokości oferuje niezwykłe widoki na panoramę Warszawy. Spektakularne lobby Skylinera o wysokości aż 16 m to jednocześnie najwyższe lobby biurowe w Polsce. Inwestycja otrzymała certyfikat BREEAM: Excellent.

Cavatina Hall w Bielsku-Białej / architekt: Cavatina Holding

Cavatina Hall to budynek, który łączy funkcje biurową z kulturalną. Prócz nowoczesnego centrum biznesowego, oferującego pierwsze w regionie biura klasy A, z inicjatywy Cavatina Holding powstaje tam sala koncertowa zaprojektowana według najwyższych standardów akustycznych, a także studio nagrań. Dzięki inwestycji udało się też zrewitalizować jedną z głównych ulic miasta tworząc elegancki deptak i zmieniając sposób, w jaki miejsce to jest wykorzystywane. W ramach Cavatina Hall ponad 2,5 tys. mkw. przestrzeni będzie spełniać wiele ról – obok wydarzeń kulturalnych odbywać się tam będą konferencje i spotkania. Tym samym Cavatina wzbogaca infrastrukturę miasta zapewniając do tej pory nieobecne tam funkcje.

Central Point w Warszawie / architekt: Kazimierski i Ryba, Arquitectonica

Biurowiec w ścisłym centrum Warszawy przy jednym z najważniejszych skrzyżowań – u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Budynek o powierzchni wynoszącej niemal 20 tys. mkw. został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, czego potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Materiały z budowy zostały poddane recyklingowi w 95 proc. W środku również znajduje się wiele ekologicznych rozwiązań, stworzonych z myślą o wygodzie najemców, takich jak np.: nowoczesne i energooszczędne systemy oświetleniowe, szybkobieżne windy, dostęp do światła dziennego prawie w 90 proc. powierzchni, przemyślana infrastruktura dla rowerzystów wraz ze stojakami rowerowymi, szatniami i prysznicami, punkty ładowania pojazdów elektrycznych oraz wiele innych.

Część biurowa Fabryki Norblina w Warszawie / architekt: PRC Architekci, Capital Park