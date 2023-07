Te biurowce walczą o Prime Property Prize 2023

Wystartował II etap konkursu Prime Property Prize 2023. Nagrody wręczane są w 12 kategoriach, w tym w kategorii Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Biurowej. Zobaczcie pięciu nominowanych do nagrody.

Nagroda Prime Property Prize w kategorii Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Biurowej przyznawana jest obiektom komercyjnym wnoszącym na rynek nowatorskie rozwiązania, zarówno w dziedzinie architektury, jak i pod kątem najemców. W plebiscycie Prime Property Prize 2023 o nagrodę mogą ubiegać się projekty, których proces inwestycyjny zakończył się w okresie wrzesień 2022 – wrzesień 2023.

POZNAJ WSZYSTKIE NOMINACJE W KONKURSIE PRIME PROPERTY PRIZE 2023 I ZAGŁOSUJ

Oto nominowani w kategorii Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Biurowej:

Infinity we Wrocławiu (Avestus Real Estate / Alchemy Properties)

Infinity to siedmiokondygnacyjny budynek biurowy klasy A, liczący 18 tys. 727 mkw. powierzchni biurowej, 1 tys. 561 mkw. powierzchni handlowej oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych, w tym miejsca ze stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych, fot. mat. pras.

Infinity to siedmiokondygnacyjny budynek biurowy klasy A, liczący 18 tys. 727 mkw. powierzchni biurowej, 1 tys. 561 mkw. powierzchni handlowej oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych, w tym miejsca ze stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych. Obiekt oferuje 120 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie wraz z szatniami i prysznicami. W budynku działa innowacyjna platforma obsługi najemców autorstwa spaceOS. Rozwiązania bezdotykowe, uchylne okna oraz najwyższej jakości filtry powietrza zapewnią bezpieczeństwo i komfort jego użytkownikom. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, a także certyfikat WELL Health-Safety.

Kreo w Krakowie (Ghelamco)

Kreo w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12 to nowoczesne powierzchnie usługowe i 24 tys. 100 mkw. powierzchni biurowej ze wspólnym tarasem na dachu, fot. mat. pras.

Kreo w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12 to nowoczesne powierzchnie usługowe i 24 tys. 100 mkw. powierzchni biurowej ze wspólnym tarasem na dachu. Biurowiec posiada parking dla 70 rowerów z prysznicami i szafkami oraz 301 miejsc parkingowych w garażu podziemnym i 24 miejsca parkingowe przed budynkiem. Wewnątrz przewidziano pięć stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Budynek będzie certyfikowany w systemie SmartScore, potwierdzającym standard inteligentnych rozwiązań w budynkach biurowych, a także oceniony pod względem zaawansowania technologicznego przez zespół certyfikujący w systemie WiredScore. Kreo ma być certyfikowany również w systemach BREEAM i WELL.

Ocean Office Park B w Krakowie (Cavatina Holding)

Inspirowana oceanem architektura budynku nawiązuje w bezpośredni sposób do nazwy projektu: Ocean Office Park, fot. mat. pras.

Inspirowana oceanem architektura budynku nawiązuje w bezpośredni sposób do nazwy projektu: Ocean Office Park. Elewacja wykonana w technologii „podwójnej skóry” zwiększa komfort termiczny i akustyczny we wnętrzach obiektu i zwraca uwagę na niecodzienny wygląd budynku. Warstwy szkła o falistej linii cięcia nachodzą na siebie, budząc skojarzenie z miękkimi krzywiznami oceanicznych fal. Nadają budynkowi efekt lekkości. Obiekt zaprojektowano z myślą o użytkownikach ceniących wysoką jakość architektury i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Pięciopiętrowy budynek Ocean Office Park B zlokalizowany przy ulicy Klimeckiego oferuje ponad 28,6 tys. mkw. powierzchni najmu oraz ponad 470 miejsc parkingowych. Blisko połowa dostępnej w obiekcie przestrzeni jest już wynajęta. Jedną z firm, które skorzystają z biur w tej lokalizacji, jest InPost.

P180 w Warszawie (SKANSKA)

P180 z certyfikatem LEED Core & Shell na poziome platynowym jest pierwszym budynkiem w tej części Europy wzniesionym z niskoemisyjnego betonu, fot. mat. pras.

P180 z certyfikatem LEED Core & Shell na poziome platynowym jest pierwszym budynkiem w tej części Europy wzniesionym z niskoemisyjnego betonu. Przy budowie użyto także materiałów z recyklingu i tych od lokalnych dostawców. Wewnątrz biurowca wykorzystano drewno z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony z certyfikatem FSC, niskoemisyjne farby, kleje i uszczelniacze. Biurowiec P180 jest zasilany energią z elektrowni wiatrowych. Innowacyjny system BMS kontroluje efektywność energetyczną: urządzenia kontrolujące temperaturę w obiekcie za pomocą znacznika w formie zielonego listka informują o optymalnym zużyciu energii, więc pracownicy w P180 mają wpływ na poziom emisji CO² do atmosfery. P180 jest zlokalizowany tuż przy metrze Wilanowska, obok przystanków autobusowych i tramwajowych. Oferuje swoim najemcom 32 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

The Park Kraków - Budynek B1 (Cain International i White Star Real Estate)

Zlokalizowanyna terenach poprzemysłowych budynek B1 to część inwestycji The Park Kraków, której projekt powstał w APA Wojciechowski Architekci dla Cain International i White Star Real Estate, fot. mat. pras.

Zlokalizowanyna terenach poprzemysłowych budynek B1 to część inwestycji The Park Kraków, której projekt powstał w APA Wojciechowski Architekci dla Cain International i White Star Real Estate. Osiowa przestrzeń między budynkami wraz z projektowaną architekturą krajobrazu tworzy szereg placów i uliczek, które sprzyjają wypoczynkowi i organizacji czasu wolnego. Nowoczesne rozwiązania projektowe, udogodnienia i strefy relaksu tworzą wyjątkowo przyjazne środowisko pracy. Koncepcja architektoniczna Budynku B1 subtelnie nawiązuje do ceglanej architektury Krakowa. Na najwyższych kondygnacjach znajdują się tarasy z widokami na Zalew Bagry i wewnętrzne patio. Teren inwestycji to łącznie ok. 5 ha, z czego tereny zielone wyniosą ok. 3 ha i zostaną wyłączone z ruchu samochodowego. Budynek posiada certyfikat BREEAM na poziomie Very Good