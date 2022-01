Te bryły hotelowe mają szansę zgarnąć Property Design Awards 2022!

Która z hotelowych brył ma szansę wygrać w konkursie Property Design Awards 2022? Wśród nominowanych są AC Hotel by Mariott Kraków, Crystal Mountain w Wiśle, Cukrownia Żnin, Hampton by Hillton Kraków Airport i Lovesea w Rewalu.

Po przerwie związanej z pandemią Covid-19, wróciliśmy z kolejną edycją konkursu Property Design Awards 2022, która towarzyszy 4 Design Days 2022 - największemu w tej części Europy wydarzeniu świata architektury, wnętrz i wzornictwa oraz nieruchomości (27-30 stycznia 2022 roku, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach).

Konkurs ma za zadanie nagrodzić najlepsze projekty komercyjne i publiczne w Polsce, oddane do użytku do końca 2021 roku, oraz ich twórców.

ZAGŁOSUJ W KAŻDEJ KATEGORII PROPERTY DESIGN AWARDS 2022!



W kategorii Bryła: Hotel nominowani są:

AC Hotel by Mariott Kraków, projektant: B2 Studio

AC Hotel by Marriott Krakow zlokalizowany jest przy Krakowskich Błoniach. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ze stadionem Wisły hotel ten jest wspaniałą bazą noclegową zarówno dla sportowców jak i kibiców sportowych. Obiekt znajduje się również w stosunkowo niewielkiej odległości od Wawelu i rynku starego Miasta w Krakowie, co sprawia iż może być idealnym miejscem na rodzinne wakacje czy weekendowy wypad.W hotelu znajduje się aż 300 pokoi z łóżkami typu double i twin.

Crystal Mountain w Wiśle, projektant: Q2 Studio

Hotel o strukturze przypominającej górski kryształ. Zadaszone wejście prowadzi do przestronnego hotelowego lobby z dostępnym dla gości lobby barem i tarasem z widokiem na góry i dolinę Wisły. To także główny węzeł komunikacyjny. Z dwoma restauracjami, nowym centrum konferencyjnym, jak również własnym SPA, strefą basenową zewnętrzną i wewnętrzną, strefą dla dzieci i strefą fitness. Część hotelowa to ponad 540 nowoczesnych pokoi z widokiem na okolicę. Całość uzupełniona o podziemny garaż z 4 kondygnacjami z osobnymi wjazdami.

Cukrownia Żnin, Arche, projektant: Bulak Projekt

Projekt Cukrownia Żnin to przede wszystkim rewitalizacja, czyli przywrócenie do życia zapomnianego obiektu. W przeszłości Cukrownia była miejscem pracy dla znacznej części mieszkańców miasta. Po zamknięciu cukrowni na mapie Żnina pojawiła się miejska luka. Celem autorów projektu było przywrócenie tego obszaru miastu i jego mieszkańcom. Ostatecznie udało nam się przystosować dawną cukrownię do pełnienia nowych funkcji, spełniając współczesne normy budowlane i przepisy oraz pozostawiając niezmienioną formę.

Hampton by Hillton Kraków Airport, projaktant: Illiard