Ten konkurs przejdzie do historii! Pracownia BE DDJM Architekci laureatem pierwszej nagrody

Krakowska pracownia BE DDJM Architekci to laureat pierwszej nagrody w konkursie architektoniczno- urbanistycznym na koncepcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu. - Jestem przekonany, że konkurs, który rozstrzygnęliśmy przejdzie do historii polskich konkursów i polskiej urbanistyki. Nie tylko z powodu warunków, w których go rozstrzygaliśmy – podkreślił architekt Zbigniew Maćków.

Konkurs organizowany przez PFR Nieruchomości S.A. i Polski Holding Nieruchomości S.A. ruszył w październiku 2019 roku. Jego celem było wyłonienie najlepszej projektu osiedla mieszkaniowego, które powstanie na terenie położonym pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską w północno-wschodniej części Wrocławia. Do udziału w konkursie zgłosiły się 73 pracownie architektoniczne. Do drugiego etapu wybrano sześć, które przygotowały konkursowe koncepcje. Projekty oceniał Sąd Konkursowy, na którego czele stał dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki Bolesław Stelmach. Złożone prace oceniali także przedstawiciele Urzędu Miasta we Wrocławiu, członkowie wrocławskiego oddziału SARP, eksperci Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. i spółki PFR Nieruchomości.

Za najlepszą koncepcję uznano projekt BE DDJM Architekci, drugą nagrodę przyznano pracowni Kuryłowicz&Associates, trzecie miejsce zajęli 22ARCHITEKCI. Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu wyróżnienia honorowego, które trafiło do biura projektowego B2 Studio.

- To konkurs zdecydowanie trudniejszy niż poprzednie - trwa pandemia, pracowaliśmy zdalnie i tym większe brawa dla laureatów. Pierwsza nagroda przypadła pracowni BE DDJM, między innymi za świetną urbanistykę, ciekawy pomysł jednostek sąsiedzkich, za dużą dbałość o walory społeczne, bo to dla nas bardzo ważny element. Druga nagroda dla Kuryłowicz&Associates za piękną architekturę i równoczesne wykorzystanie standaryzacji i powtarzalności w celu obniżenia kosztów, co wcale nie jest łatwe do połączenia. Trzecia nagroda dla 22ARCHITEKCI, którzy zaproponowali bardzo wysoką jakość powierzchni wspólnych i ciekawe ich rozplanowanie. Wyróżnienie honorowe, które przypadło B2 Studio za niezwykle interesującą analizę historyczną dla tego obszaru, uchwycenie i pozostawienie tożsamości historycznej tej koncepcji. Wielkie brawa dla wszystkich laureatów i uczestników konkursu – podkreślał Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości S.A.

- Chciałbym serdecznie pogratulować zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu. Autorom zwycięskiego projektu udało się w wyjątkowy harmonijny sposób połączyć funkcje mieszkalne i publiczne, stwarzając mieszkańcom przyszłego osiedla świetne warunki do życia i odpoczynku. Jest to przykład nowoczesnej myśli architektonicznej, dzięki której powstają nowe, przyjazne dla mieszkańców miejsca, tworzone w zgodzie z przyrodą i zapewniające komfort życia. Cieszymy, że dzięki takim projektom możemy wspólnie przekształcać polskie miasta, a w samym Wrocławiu stworzyć nową przestrzeń miejską, gdzie chce się żyć i mieszkać. Mamy nadzieję, że takie projekty będą także inspiracją dla innych przedsięwzięć urbanistycznych, planowanych i realizowanych w niedalekiej przyszłości, otwierających miasta na zmieniające się potrzeby ich mieszkańców – powiedział Tomasz Górnicki, wiceprezes zarządu ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.