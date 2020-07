Ten parking P+R w stolicy ma być ekologiczny. Ruszył konkurs na projekt

Ruszył konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy parkingu Parkuj i jedź przy ul. Połczyńskiej w Warszawie. Nowa zieleń, zbiorniki do magazynowania wody, fotowoltaika to kilka elementów, adaptujących tę przestrzeń do zmian klimatycznych. W przyszłości ma to być wzorcowy, ekologiczny parking.

Modernizacja będzie polegała m.in. na budowie instalacji fotowoltaicznej, przebudowie budynku zaplecza, rewaloryzacji terenów zieleni, opracowaniu założeń dla: retencji wód opadowych i roztopowych, rozbudowy systemu ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, małej architektury, magazynowania energii elektrycznej, koncepcji modernizacji oświetlenia terenu parkingu, opracowania założeń do wdrożenia programu edukacyjnego dla użytkowników parkingu. Opracowana dokumentacja również ma pomóc w ewentualnej przebudowie pozostałych parkingów P+R i projektowaniu nowych obiektów.

Do konkursu można się zgłaszać do poniedziałku, 27 lipca br., do godz. 16.00. Składanie prac przewidziano do piątku, 30 października. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.