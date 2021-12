The Bridge powalczy o tytuł najlepszego budynku na świecie

The Bridge, najnowszy projekt Ghelamco zwyciężył w kategorii Office Development w prestiżowym konkursie European Property Awards 2021-2022 i awansował do International Property Awards. The Bridge zdobył 5 gwiazdek, co jest najwyższą możliwą oceną i jako jeden z najlepszych projektów w Europie powalczy o tytuł najlepszego budynku na świecie.

REKLAMA

International Property Awards to jeden z najbardziej cenionych i prestiżowych konkursów branży nieruchomości na świecie. Od ponad 20 lat kilkudziesięciu ekspertów związanych z rynkiem nieruchomości przyznaje nagrody najbardziej nowatorskim i oryginalnym budynkom komercyjnym oraz mieszkalnym.

The Bridge został doceniony za wyjątkowe połączenie nowoczesnej architektury i zaawansowanych rozwiązań technologicznych z zabytkowym budynkiem Bellony, który będzie przylegał do biurowca. Efektem tego połączenia będzie nietuzinkowe lobby, które zepnie oba budynki. Futurystyczna – niemal diamentowa – bryła wieży, dzięki przeszklonemu lobby stanie się bramą do placu Europejskiego.

– The Bridge to most między nowoczesnością a historią. Łączy w sobie ponadczasową klasę i najnowsze technologie. Będzie także bramą łączącą jedną z głównych arterii miasta do lubianego przez mieszkańców Placu Europejskiego. Zastosowane w nim rozwiązania sprawią, że będzie to jeden z najbardziej ekologicznych budynków nie tylko w Polsce. Cieszy nas, że projekt został doceniony przez jury konkursu – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Międzynarodowy finał konkursu odbędzie się na początku przyszłego roku. To wtedy dowiemy się, czy projekt został najlepszym projektem w Europie w kategorii Office Development, oraz który projekt zostanie najlepszym na świecie.

O The Bridge

Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt. Budynek stanie u zbiegu ulicy Towarowej i Grzybowskiej, przy placu Europejskim.

174-metrowy wieżowiec zaoferuje 47 tys. mkw. przestrzeni biurowej w najwyższym standardzie. Będzie on wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne. W budynku znajdą się m.in. ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla elektrycznych jednośladów (rowerów i hulajnóg) z 20 miejscami do ładowania. The Bridge będzie pracował pod nadzorem systemu SignalOS. Znajdą się w nim także opracowane przez Ghelamco rozwiązania antypandemiczne. Budynek będzie certyfikowany w systemach WELL, BREEAM i Green Building Standard. Ghelamco będzie także starało się o certyfikat „Obiekt bez barier”.

Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to koniec 2024 r.