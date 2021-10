The Bridge Wrocław z międzynarodową nagrodą

The Bridge został zwycięzcą w kategorii Luxury Architecture Design Hotel w naszej części Europy w prestiżowym konkursie World Luxury Hotel Awards.

Wśród laureatów World Luxury Hotel Awards znalazł się hotel The Bridge Wrocław MGallery.

Publiczność doceniła wyjątkowy design architektury tego obiektu, który stanowi most pomiędzy współczesnością a historycznym i kulturalnym dziedzictwem Wrocławia.

Za projekt hotelu odpowiada lokalna pracownia Forum Architekci, a za aranżację wnętrz – Medusa Group.

The Bridge Wrocław MGallery, 5-gwiazdkowy hotel położony na Ostrowie Tumskim, w zabytkowej części Wrocławia, został regionalnym zwycięzcą w kategorii Luxury Architecture Design Hotel konkursu World Luxury Hotel Awards 2021. Publiczność uznała, że ten obiekt oferuje najlepszy design architektury spośród wszystkich nominowanych hoteli ze Wschodniej Europy. Za projekt hotelu odpowiada lokalna pracownia Forum Architekci, a za aranżację wnętrz – Medusa Group. Inwestorem jest firma Tacit Investment.

Odwołania do architektury otoczenia

Obiekt zlokalizowany na Placu Katedralnym, dokładnie naprzeciwko neogotyckiego budynku seminarium, doskonale wpisuje się w klimat i architekturę otoczenia, stanowiąc most między przeszłością a współczesnością. W projekcie budynku pojawiły się liczne nawiązania do architektury występującej na obszarze Ostrowa Tumskiego – regularny rytm dwukondygnacyjnych pilastrów, wydatny gzyms, masywna bryła dachu. Ponadto architekci przełożyli rygorystyczną symetrię fasady seminarium na osiową kompozycję elewacji hotelu.

We wnętrzach znajdziemy wielkoformatowe grafiki w postaci rycin na ścianach, które odwołują się do dziedzictwa Wrocławia. Te oryginalne wizualizacje powstały we współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu i studiem projektowym Kolektyf. Naturalne materiały, takie jak tradycyjnie wypiekana cegła, beton, czy skóra w połączeniu z designem inspirowanym historią i sztuką kreują niesamowite wrażenia. Charakterystycznym elementem dla The Bridge jest ściana wodna we foyer, nawiązująca do Odry i dawnego mostu, w miejscu którego znajduje się dzisiaj hotel. We wnętrzach nie brakuje też nawiązań do gotyku, na przykład w postaci baldachimów z woskowymi świecami w pokojach. Całość uzupełniają nowoczesne i komfortowe rozwiązania, takie jak stylowe fotele z portem USB.

World Luxury Hotel Awards to konkurs, do którego zapraszane są światowe ikony hotelarstwa. W tym roku miała miejsce już 15. edycja tego prestiżowego plebiscytu. Nagroda World Luxury Hotel Awards przyznawana jest na podstawie głosowania publiczności – swój głos może oddać bezpłatnie każdy podróżnik za pomocą strony internetowej. Wyróżnienie w tym konkursie jest szczytowym osiągnięciem w branży luksusowych hoteli.

The Bridge Wroclaw MGallery: przeszłość łączy się ze współczesnością