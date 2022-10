The Design Group z architektonicznym Oskarem. Doceniono projekt biura Allegro w Poznaniu

Warszawska pracownia architektoniczna The Design Group zdobyła nagrodę w prestiżowym konkursie The International Property Awards. W tegorocznej edycji pochwalić się może tytułem polskiego laureata „Award Winner” w kategorii Office Interior za projekt głównej siedziby Allegro w Poznaniu.

REKLAMA

Pracownia The Design Group otrzymała główną nagrodę w konkursie The International Property Awards w kategorii Office Interior za projekt biura Allegro w Poznaniu.

Biuro znajduje się na 10 piętrach biurowca D kompleksu Nowy Rynek i zajmuje łącznie blisko 25 000 mkw.

Poprzednie nagrodzone w tym konkursie projekty wnętrz biurowych The Design Group to realizacje dla firm Clariant w Łodzi oraz TechnipFMC w Krakowie.

Już 27 października w Londynie odbędzie się uroczysta gala European Property Awards 2022-2023, które jest częścią międzynarodowego konkursu IPA, często określanego hasłem branżowych Oskarów. To właśnie tego dnia The Design Group odbierze już trzecią z rzędu nagrodę w tym konkursie – porównywaną często do Oskarów branży architektonicznej. Tym razem jury wyróżniło projekt wnętrz głównej siedziby Allegro w Poznaniu w kategorii „Office Interior”. Prace projektowe nad tym biurem sprawowali architekci TDG w składzie: Karolina Kózka, Paulina Senejko, Alicja Zielińska-Popiela, Natalia Sztandor, Sebastian Błażejczyk i Konrad Krusiewicz.

Podczas tegorocznej gali, organizatorzy ogłoszą również, które nagrodzone realizacje, wyróżniono pięcioma gwiazdkami i w kolejnych tygodniach będą konkurowały w międzynarodowym etapie finałowym International Property Awards.

- Przyznam, że miło było już po raz trzeci z rzędu otrzymać od organizatorów tak prestiżowego konkursu informacje o zdobytej przez mój zespół The Design Group nagrodzie w kategorii Office Interior. Jestem bardzo dumny z tego, że kolejny nasz projekt został zauważony i doceniony na rynku międzynarodowym. Szczególnie, że prace nad realizacją wnętrz poznańskiej siedziby Allegro przypadły na wyjątkowe czasy – mam na myśli pandemię i liczne ograniczenia z nią związane. Zdalna kontrola nad tym, co dzieje się na powierzchni blisko 25 000 mkw w Poznaniu wymagała od wszystkich zaangażowanych w projekt wypracowania nowego sposobu pracy, ogromnej cierpliwości, dokładności, ale też i wizjonerskiego podejścia. Właśnie dlatego tegoroczna nagroda podkreśla nam nie tylko to, że wciąż utrzymujemy najwyższy poziom i odpowiadamy na potrzeby zmieniających się środowisk pracy, ale też fakt, że dla naszego zespołu nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania i zrealizowania – mówi architekt Konrad Krusiewicz, założyciel i CEO The Design Group.

Biuro projektowane z myślą o przyszłości

Główna siedziba Allegro, najsłynniejszej platformy zakupowej w Polsce, zlokalizowana jest w budynku D kompleksu Nowy Rynek na 10 piętrach o łącznej powierzchni prawie 25 tysięcy metrów kwadratowych. To bardzo złożony i kompleksowy projekt – znajduje się tu biuro do codziennej pracy, centrum konferencyjne, mailroom, przedszkole dla najmłodszych oraz call center. Przeprowadzka do tego miejsca była największym przedsięwzięciem logistycznym w historii firmy, drugą największą umową najmu na polskim rynku, a także największą transakcją w historii rynku poznańskiego.

Główna siedziba Allegro, najsłynniejszej platformy zakupowej w Polsce, zlokalizowana jest w budynku D kompleksu Nowy Rynek na 10 piętrach o łącznej powierzchni prawie 25 tysięcy metrów kwadratowych, fot. fotomohito

Przestrzenie siedziby Allegro w Poznaniu są ergonomiczne i dopasowane do potrzeb użytkowników. Zgodnie z założeniami, architekci przystosowali biura do modelu pracy hybrydowej. Przestrzenie są elastyczne, łatwe w modyfikacji i adaptacji do aktualnych potrzeb. Architekci zaprojektowali we wnętrzach wiele przeszkleń, które wizualnie „otworzyły” biuro. Dzięki temu, pracownicy mają dostęp do światła dziennego, nawet w odległych zakątkach wnętrz. Zabieg ten pozwolił też na poczucie integracji pracowników z pozostałymi częściami biur.

Pracownicy mogą również zdalnie rezerwować salki, które są wyposażone w high-endowy system IT/AV pozwalający na łączenie pracy biurowej ze zdalną. Przestrzenie spełniają szereg wymagań związanych z pandemią, funkcjonalnością, ergonomią oraz ekologią.

To, co wyróżnia biuro Allegro w Poznaniu to unikatowy design wnętrz spójny z otoczeniem. Dla architektów z The Design Group inspiracją do aranżacyjnych motywów wnętrz była nowoczesna fasada biurowca, a także okrągły, otwarty plac wewnątrz tego obiektu. Drewniane szczebelki charakterystyczne dla konstrukcji biurowca, można spotkać w strefie powitalnej na każdym piętrze. Z kolei organiczne formy i koło, nawiązujące do kształtu patio budynku, stały się motywem przewodnim głównej siedziby firmy. Wykorzystane zostały przez TDG do zaprojektowania m.in. whiteboardów, oświetlenia, dekoracyjnych elementów akustycznych, czy przeszkleń.

Dla architektów z The Design Group inspiracją do aranżacyjnych motywów wnętrz była nowoczesna fasada biurowca, a także okrągły, otwarty plac wewnątrz tego obiektu, fot. fotomohito

Charakterystyczne dla poznańskiego biura są również unikatowe elementy wykończeń zaprojektowane pod hasłem „znane legendy stolicy Wielkopolski” oraz „kosmos” np. ręcznie malowane murale, fototapety, grafiki w centrum konferencyjnym czy drewniana konstrukcja w kształcie rakiety kosmicznej w przedszkolu.

Prestiż na szeroką skalę

Konkurs The International Property Award ma za zadanie wyłonić najciekawsze projekty architektury i wnętrz na świecie. Nagrody w tym konkursie przyznawane są od 29 lat i obejmują ponad 50 różnych kategorii mieszkaniowych i komercyjnych. Projekty biorące udział w konkursie są oceniane przez niezależny panel ponad 80 ekspertów z branży. Panelowi sędziowskiemu przewodniczy Lord Caithness, Lord Best i Lord Waverley, członkowie Izby Lordów w parlamencie brytyjskim. Ocena koncentruje się na jakości projektu, użytkowości, innowacyjności, oryginalności i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Najlepsi zwycięzcy z każdego regionu zostaną automatycznie zakwalifikowani do ogólnego międzynarodowego konkursu, którego kulminacją będzie uroczysta ceremonia wręczenia nagród pod koniec roku.