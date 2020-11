The Design Group z sukcesem w międzynarodowym konkursie

W tegorocznej edycji konkursu International Property Awards tytułem polskiego laureata Award Winner może pochwalić się warszawska pracownia The Design Group prowadzona przez Konrada Krusiewicza. To właśnie ich projekt wnętrz dla biura Centrum Usług Wspólnych firmy Clariant w łódzkim Monopolis został doceniony przez liczne jury IPA w kategorii „Office Interior”.

Już 11 grudnia The Design Group zostanie uhonorowane podczas transmitowanej online wirtualnej gali European Property Awards 2020-2021, które jest częścią międzynarodowego konkursu IPA, za projekt wnętrz dla biura oddziału firmy Clariant. Projekt ten będzie następnie konkurował z najlepszymi specjalistami z branży z całej Europy o uznanie w kategorii „Office Interior” w skali europejskiej.

Nagrodzony projekt wnętrz The Design Group stworzony został dla biura polskiego oddziału szwajcarskiej firmy Clariant. Siedziba mieści się w historycznych przestrzeniach dawnej fabryki Monopolu Wódczanego — Monopolis. To miejsce, w którym łódzki duch przedsiębiorczości i dziedzictwo historyczne łączy się z duchem nowoczesności, a to właśnie na tym zależało szwajcarskiej firmie podczas poszukiwań idealnej powierzchni na nową siedzibę biura. Na powierzchni 4317.5 m2, Clariant otworzył Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje oddziały firmy działające w Europie i Ameryce Łacińskiej, Bliskim Wschodzie i Afryki.

- W projekcie wnętrz biura firmy Clariant najważniejsze dla nas było połączenie architektury współczesnej z historią Monopolis, DNA firmy Clariant i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Ponad stuletni budynek zawiera bardzo dużo ceglanych ścian, które chcieliśmy wyeksponować, a jednocześnie zaaranżować pod ideę sztuka bliżej ludzi prezentowanych na 79 wielkoformatowych bezszwowych fototapetach. – mówi Konrad Krusiewicz, architekt i właściciel wyróżnionej w konkursie pracowni architektonicznej The Design Group.

Sztuka bliżej ludzi

- To, co łączy ludzi, to naszym zdaniem wspólna pasja i sztuka, dlatego postanowiliśmy, że motywem przewodnim dla aranżacji biura Clariant będzie idea sztuka bliżej ludzi. Wpisuje się ona w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) szwajcarskiej firmy, a także komponuje się z obecną sytuacją, jaka dotknęła nas wszystkich wraz z początkiem roku 2020 - w czasach, kiedy ludzie są od siebie daleko, potrzeba jest odrobina abstrakcyjnego piękna i chwili na refleksję. Postanowiliśmy wykorzystać możliwość zagospodarowania dużych ścian odniesieniami do sztuki, dzieł i kierunków prezentowanych na 79 wielkoformatowych bezszwowych fototapetach wybieranych pod kierunkiem zaangażowanego przez Clariant specjalistę. Zabieg ten pozwolił dodatkowo na wplecenie wartości korporacyjnych Klienta. – tłumaczy Konrad Krusiewicz.

Projekt wnętrz biura firmy łączy w sobie styl industrialny, nutkę elegancji, ale też i górski, szwajcarski klimat. Jest tu przestronnie, a przede wszystkim funkcjonalnie. Koncepcja budynku Monopolis zakłada, że najważniejszy jest człowiek, dlatego biuro zostało zaaranżowane tak, aby każdy pracownik mógł czuć się tu komfortowo. Do dyspozycji są więc tu przestrzenie typu open space, liczne sale konferencyjne, gabinety wydzielone szklanymi ścianami, strefy relaksu i coffee pointy. Duża wspólna kuchnia bezpośrednio nawiązuje swoim klimatem do Szwajcarii i alpejskiej chaty z dużą zabudową drewnianą. Z pomieszczenia można wyjść na tarasy zewnętrzne, z których pracownicy mogą korzystać w sezonie wiosenno-letnim.