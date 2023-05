To najlepiej zaprojektowane budynki w Polsce. Poznaliśmy laureatów Nagrody Roku SARP 2023

Wiemy, które obiekty Stowarzyszenie Architektów Polskich uhonorowało Nagrodą Roku SARP 2023.

Konkurs Nagroda Roku SARP honoruje obiekty, które powstały na przestrzeni jednego roku kalendarzowego. W tym roku w skład Sądu Konkursowego weszli: Tomasz Karpowicz będący przewodniczącym Jury, Piotr Fokczyński, Michał Krasucki, Sylwia Krzysztofik, Grzegorz Stiasny, Agnieszka Wasielewska-Prychoda, Jacek Wiśniewski oraz Małgorzata Respekta-Paszkiewicz z firmy Wiśniowski, przedstawicielka mecenasa konkursu.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach: budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek biurowy, oświaty lub administracji, budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek kultury, inny budynek użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, architektura w przestrzeni dziedzictwa, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, zrównoważony rozwój i budynki certyfikowane. Wręczono również wyróżnienie specjalne oraz Główną Nagrodę SARP.

Laureat: Witolda 3840 we Wrocławiu - przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalno-usługowy

Pracownia: Maćków Pracownia Projektowa

Jury konkursu doceniło budynek za „spójną i konsekwentną zasadę odrębności formy, gabarytów i detalu architektonicznego zastosowanego w nowym, horyzontalnie zaprojektowanym budynku, która dzięki dużej powściągliwości autorów nie konkuruje, tylko uzupełnia od strony nadrzecznego bulwaru historyczną sylwetkę”.

Witolda 3840 we Wrocławiu z Nagrodą Roku SARP 2023, fot. mat. pras.

Laureat: Mikrokamienica

Pracownia: BXB Studio

Nagrodę przyznano za doskonałe wykorzystanie trudnej i wąskiej działki udowadniając, że ograniczona powierzchnia zabudowy nie jest przeszkodą w kreowaniu atrakcyjnej architektury. Cechą szczególną tego budynku jest jego elastyczność i zmienność przestrzeni oraz inteligentny układ funkcjonalny mający zdolność dostosowania się do potrzeb użytkowników - przeczytamy w uzasadnieniu jury.

Laureat: Blok sportowy dla liceum Ogólnokształcącego nr XIII przy ul. Haukego-Bosaka 33–37 we Wrocławiu

Pracownia: arch_it

Jurorzy podkreślili znakomite wykorzystanie funkcji budynku sportowego dla uzupełnienia śródmiejskiej tkanki.

Szczególnie trafną jest decyzja autorów o powtórzeniu gabarytów dwóch skrzydeł istniejącej szkoły. Minimalistyczna forma w efekcie stanowi dosłownie i w przenośni najjaśniejszy punkt w tej części miasta. Wielkie wyczucie proporcji pomiędzy polami przeszkleń i gładką, ceglaną elewacją jest dowodem nadzwyczajnej wrażliwości graficznej autorów. Dyskretny ceglany wątek przestrzenny dopełnia grę elewacyjnych płaszczyzn, niejako okazując szacunek przedwojennym mistrzom wrocławskiej architektury - czytamy w uzasadnieniu.

Laureat: Budynek Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu - przebudowa i rozbudowa istniejącej kamienicy w pierzei rynku starosądeckiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w sąsiedztwie budynku

Pracownia: 55Architekci

W uzasadnieniu swojej decyzji jury zwróciło szczególną uwagę na to, jak dobrze przemyślany został projekt CKIS-u – powierzchnia inwestycji była w tym przypadku niewielka oraz osadzona w kontekście historycznym i architektoniczno-urbanistycznym staromiejskiego centrum miasta. Architekci w trakcie prac projektowych musieli się zmierzyć z wieloma ograniczeniami, pomimo których w powstałym obiekcie udało się stworzyć dużą, efektywną, a zarazem bardzo efektowną przestrzeń ekspozycyjną. Sędziowie konkursu podkreślili, że projekt budynku stanowi świetny przykład połączenia tradycji z nowoczesnością – idealnie wkomponowuje się w otoczenie, nie zaburzając historycznego charakteru Starego Sącza.

Laureat: Orientarium, ZOO Łódź

Pracownia: Szlachcic Architekci

- Niezmiennie cieszą nas wyróżnienia, które otrzymujemy. Specjaliści, architekci w Polsce i na świecie doceniają nasz projekt. To w jaki sposób został wkomponowany w ogród i przestrzeń jaką mamy dookoła – mówi Arkadiusz Jaksa prezes Orientarium ZOO Łódź. – Dla nas ważne jest też to, że doceniają nas nasi goście. W zeszłym roku odwiedziło nas milion gości. W tym roku liczymy na to, że nadal chętnie będą nas odwiedzać zarówno turyści jak i sami Łodzianie.