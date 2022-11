To najlepsze obiekty komercyjne w Polsce! Ich architekturę wyróżniono w Property Design Awards

Unikalne inwestycje i obiekty o wyjątkowej architekturze wyróżniamy w konkursie Property Design Awards. Co roku, wybieramy najlepsze pod względem architektury biurowce, centra handlowe i hotele. Oto obiekty komercyjne, które zdobyły główną nagrodę w konkursie Property Design Awards.

REKLAMA

Konkurs Property Design Awards organizowany jest od 2016 roku. Co roku (z wyłączeniem przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa w 2021 roku) w plebiscycie towarzyszącym wydarzeniu 4 Design Days wybieramy najlepszą architekturę i design w Polsce. Nagradzamy zarówno realizacje komercyjne, jak i publiczne.

Dziś przedstawiamy najciekawsze obiekty komercyjne w Polsce, które na przestrzeni lat zdobyły statuetkę Property Design Award w kategorii Bryła - biurowiec, Bryła – centrum handlowe i Bryła – hotel.

Property Design Awards za rok 2016

Najlepszy biurowiec to Rondo 1 w Warszawie

Przez ostatnie dekady to właśnie ten wieżowiec przy Rondzie ONZ był pierwszym wyborem dla większości międzynarodowych korporacji. Świetne wyniki biznesowe, popularność wśród najemców i inwestorów czy dominująca w skylinie biznesowego serca stolicy architektura – to suma sukcesu projektu.

Property Design Awards 2016: Najlepszy biurowiec to Rondo 1 w Warszawie, fot. mat. prasowe

Został zaprojektowany przez światowej sławy architektów z amerykańskiej pracowni Skidmore, Owings & Merrill. Biurowiec składa się z dwóch budynków: 40-piętrowej przeszklonej wieży usytuowanej równolegle do alei Jana Pawła II oraz 10-piętrowego budynku A, przy ulicy Świętokrzyskiej, o fasadzie wykonanej z nieprzejrzystego matowego szkła.

Najlepsze centrum handlowe to Dom Handlowy Renoma we Wrocławiu

Wrocławska Renoma wybudowana została w 1930 roku jako dom towarowy „Wertheima”. Zyskał nowe życie w 2009 roku. To największy zabytkowy obiekt tego typu w Polsce. Inwestor stworzył udany mariaż historii i nowoczesności.

Najlepsze centrum handlowe to Dom Handlowy Renoma we Wrocławiu, fot. mat. prasowe

Za projektem przebudowy stoi Pracownia Projektowa Maćków.

Najlepszy hotel to Andel's Hotel Łódź

Andel's Hotel Łódź to kolejny - po Renomie - przykład rewitalizacji historycznych zabudowań. Klimat jaki panuje w odrestaurowanym budynku dawnej przędzalni fabryki Izraela Poznańskiego stwarza idealne warunki do odpoczynku i pracy. To ikona architektury przemysłowej Łodzi oraz przykład biznesowego sukcesu.

Najlepszy hotel to Andel's Hotel Łódź, fot. mat. prasowe

Projekt architektoniczny tej wymagającej inwestycji przygotowali architekci z OP Architekten.

Property Design Awards za rok 2017

Najlepszy biurowiec to The Tides w Warszawie

To jedna z najbardziej ekskluzywnych inwestycji, jaka powstała w Polsce w ostatnich latach. Stojący nad brzegiem Wisły The Tides, wyróżnia się unikatową architekturą.

Najlepszy biurowiec to The Tides w Warszawie, fot. mat. prasowe

Jest jednym z ostatnich projektów, nad którymi pracował wybitny polski architekt prof. Stefan Kuryłowicz wraz ze swoim zespołem projektowym Kuryłowicz & Associates. Po jego śmierci dzieła dokończył architekt Jacek Świderski.

Najlepsze centrum handlowe to Hala Koszyki w Warszawie

Rewitalizacja Hali Koszyki to swego rodzaju podróż w czasie. Projektanci z pracowni JEMS stanęli przed wyzwaniem wkomponowania obiektu handlowego o wieloletniej historii i oryginalnej secesyjnej stylistyce w tkankę współczesnej Warszawy.

Najlepsze centrum handlowe to Hala Koszyki w Warszawie, fot. mat. prasowe

Najlepszy hotel to Ibis Gdańsk Stare Miasto

Nowoczesny design i ekologiczne rozwiązania w sąsiedztwie klimatycznego Starego Miasta to ciekawy mariaż nowoczesności z historią. A wszystko w pierwszym hotelu marki ibis otwartym na terenie Gdańska.

Najlepszy hotel to Ibis Gdańsk Stare Miasto, fot. Jacek.Kejko.maciaga.pl.

Hotel Ibis Gdańsk Stare Miasto to wyjątkowy hotel, z wyróżniającą się architekturą, zaprojektowany i zbudowany zgodnie z wymaganiami tzw. „zielonego budownictwa”.

Property Design Awards za rok 2018

Najlepszy biurowiec to Bałtyk w Poznaniu

To była najbardziej oczekiwana inwestycja komercyjna w Poznaniu – w samym sercu miasta powstał biurowiec Bałtyk, pierwsza polska realizacja holenderskiej pracowni MVRDV, pod kierunkiem Nathalie de Vries w kooperacji z polskim biurem NO Natkaniec Olechnicki Architekci.

Najlepszy biurowiec to Bałtyk w Poznaniu, fot. Garvest

Bałtyk to przykład harmonijnego łączenia starej i nowej architektury. Za inwestycję odpowiada Garvest Real Estate.

Najlepszy hotel to Radisson Blu Resort w Świnoujściu

Radisson Blu Resort w Świnoujściu to pięciogwiazdkowy hotel, umiejscowiony zaledwie kilkadziesiąt metrów od jednej z najpiękniejszych plaż nad Morzem Bałtyckim. Zachwyca nie tylko architektura hotelu, ale też jego wnętrze.

Najlepszy hotel to Radisson Blu Resort w Świnoujściu, fot. mat. prasowe

Projekt został wyłoniony w konkursie architektonicznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Odpowiadała za niego warszawska pracownia Płaskowicki & Partnerzy Architekci.

Najlepsze centrum handlowe to Serenada w Krakowie

Krakowska Serenada, szkicu pracowni AMC Chołdzyński i Biura Architektonicznego Wizja, ruszyła w październiku 2017 r. Dzięki jej otwarciu powstała największa strefa handlowo-rozrywkowa w Małopolsce.

Najlepsze centrum handlowe to Serenada w Krakowie, fot. mat. prasowe

Inwestorem Serenady jest Mayland Real Estate.

Property Design Awards za rok 2019

Najlepszy biurowiec to Pivexin Technology

Nowa siedziba firmy Pivexin Technology to doskonały przykład tego, że budynek biurowy połączony z halą magazynową nie musi być nudny.

Najlepszy biurowiec to Pivexin Technology, fot. MUS ARCHITECTS

Architektom z pracowni Mus Architects udało się w stworzyć spójny «organizm» w sposób zwarty i minimalistyczny.

Najlepszy hotel to Raffles Europejski Warsaw

Spółka H.E.S.A. przywróciła Warszawie legendarne miejsce. Najbardziej luksusowy hotel w Polsce powstał dzięki rewitalizacji 160-letniego, neorenesansowego pałacu, nad którym nadbudowano dwie kondygnacje oferujące nowoczesne powierzchnie biurowe klasy.

Najlepszy hotel to Raffles Europejski Warsaw, fot. mat. prasowe

Końcowy efekt pracy SUD Architekt Polska zachwyca.

Najlepsze centrum handlowe to Forum Gdańsk

Forum Gdańsk to bezprecedensowy projekt na skalę europejską, przestrzeń miejska otwarta na sztukę i kulturę. Zwraca uwagę wyjątkową formą architektoniczną, nowoczesnym designem umiejętnie połączonym z tradycyjnymi, zabytkowymi elementami.

Najlepsze centrum handlowe to Forum Gdańsk, fot. mat. prasowe

Za projektem stoi SUD Architekt Polska.

Property Design Awards za rok 2020

Najlepsze centrum handlowe to Tkalnia w Pabianicach

Na terenie dawnych zakładów włókienniczych Krusche & Ender, przy ul. Grobelnej w Pabianicach, powstało centrum handlowo - rozrywkowe Tkalnia. Wszystko, począwszy od nazwy obiektu, a na wyglądzie budynków skończywszy, nawiązuje do niezwykłej historii miejsca.

To była trudna inwestycja, szczególnie w Pabianicach, gdzie przemysłowa tkanka jest w złym stanie. Ten projekt wymagał inwestora wyjątkowo wytrwałego - mówił architekt Marek Arciszewski, architekt z MAAi, kiedy odbierał Property Design Awards za Tkalnię, fot. PTWP

Unikatowa architektura centrum wyszła spod kreski pracowni MAAi.

Najlepszy biurowiec to Brama Miasta w Łodzi

Ten budynek stał się nowym, charakterystycznym punktem i symbolem miasta. Dzięki niezwykłej elewacji, wzbogaca okolicę oryginalną architekturą wkomponowaną w fabryczny charakter Łodzi.

Najlepszy biurowiec to Brama Miasta w Łodzi, fot. mat. prasowe

Za projektem stoi topowa śląska pracownia Medusa Group.

Najlepszy biurowiec to Chmielna 89 w Warszawie

Nie jest ani największy, ani najwyższy w Warszawie. Ale z całą pewnością jest jednym z najbardziej spektakularnych biurowców w stolicy. Swoim kształtem przypomina kryształ.

Najlepszy biurowiec to Chmielna 89 w Warszawie, fot. Piotr Krajewski

Najlepszy hotel to Hampton by Hilton Kalisz

Ten hotel ma do zaoferowania dużo więcej niż tylko miejsca noclegowe. Powstał w ramach rewitalizacji fabryki fortepianów, choć sam mieści się w zupełnie nowym budynku, który dobudowano do zabytkowej części obiektu. Charakter hotelu Hampton by Hilton Kalisz idealnie wpisuje się w atmosferę tego miejsca.

Najlepszy hotel to Hampton by Hilton Kalisz, fot. mat. prasowe

Za projektem stoi MODO architektura.

Property Design Awards za rok 2022

Najlepszy hotel to Cukrownia Żnin

Projekt Cukrownia Żnin to przede wszystkim rewitalizacja, czyli przywrócenie do życia zapomnianego obiektu. W przeszłości Cukrownia była miejscem pracy dla znacznej części mieszkańców miasta. Po zamknięciu cukrowni na mapie Żnina pojawiła się miejska luka. Celem autorów projektu było przywrócenie tego obszaru miastu i jego mieszkańcom. Ostatecznie udało się przystosować dawną cukrownię do pełnienia nowych funkcji, spełniając współczesne normy budowlane i przepisy oraz pozostawiając niezmienioną formę.

Najlepszy hotel to Cukrownia Żnin, fot. ONI_Studio

To projekt pracowni Bulak Projekt.

Najlepszy biurowiec to Cavatina Hall w Bielsku-Białej

Cavatina Hall to budynek, który łączy funkcje biurową z kulturalną. Prócz nowoczesnego centrum biznesowego, oferującego pierwsze w regionie biura klasy A, z inicjatywy Cavatina Holding powstaje tam sala koncertowa zaprojektowana według najwyższych standardów akustycznych, a także studio nagrań. Dzięki inwestycji udało się też zrewitalizować jedną z głównych ulic miasta tworząc elegancki deptak i zmieniając sposób, w jaki miejsce to jest wykorzystywane.

Najlepszy biurowiec to Cavatina Hall w Bielsku-Białej, fot. mat. prasowe

W ramach Cavatina Hall ponad 2,5 tys. mkw. przestrzeni będzie spełniać wiele ról – obok wydarzeń kulturalnych odbywać się tam będą konferencje i spotkania. Tym samym Cavatina wzbogaca infrastrukturę miasta zapewniając do tej pory nieobecne tam funkcje.