TOP 5 designerskich biur. Które zgarnie Property Design Award 2022?

Biuro Echo Investment rodem z Incepcji, minimalizm według Oto Film, energetyzująca przestrzeń marki Red Bull, przenikanie się sportu i industrialu w wersji STS Katowice czy kameralny mycowork? Zagłosujcie na najlepszą przestrzeń biurową nominowaną w konkursie Property Design Awards 2022.

Po przerwie związanej z pandemią Covid-19, wróciliśmy z kolejną edycją konkursu Property Design Awards 2022, która towarzyszy 4 Design Days 2022 - największemu w tej części Europy wydarzeniu świata architektury, wnętrz i wzornictwa oraz nieruchomości (27-30 stycznia 2022 roku, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach).

Konkurs ma za zadanie nagrodzić najlepsze projekty komercyjne i publiczne w Polsce, oddane do użytku do końca 2021 roku, oraz ich twórców.

ZAGŁOSUJ W KAŻDEJ KATEGORII PROPERTY DESIGN AWARDS 2022!



W kategorii Design - Wnętrza: Biura nominowani są:

Biuro Echo Investment w Warszawie / projektant: MIXD

Projekt biura Echo Investment w Warszawie stworzony przez MIXD bezpośrednio nawiązuje do charakteru działalności inwestora – branży deweloperskiej oraz powiązanych z budownictwem dziedzin: w tym architektury, wzornictwa oraz urbanistyki. Szczególny nacisk został położony na skalę prowadzonych przez firmę działań inwestycyjnych oraz na nieograniczone możliwości kreacji w obszarze budowy miast. Główną inspiracją do projektu był film „Incepcja” w reżyserii Christophera Nolana.

Biuro Oto Film w Warszawie / projektant: Poco Design

Projekt ten to nowe spojrzenie na przestrzeń biurową. To świat kreacji osadzony w minimalistycznym wnętrzu, które ma na celu inspirować, ale też wyciszać. Nowoczesny, przeszklony, trzypiętrowy obiekt mieszkalny wraz z piwnicą został zaadaptowany na potrzeby biura. Dużo światła, ogród i trzy tarasy dają oddech i przestrzeń na kreację. Bazą wnętrza jest beton. Znajdziemy go zarówno na odkrytych surowych żelbetowych sufitach, jak i na posadzkach oraz poszczególnych ścianach. Cztery piętra - cztery żywioły: woda, ogień, powietrze, ziemia. Żaden nie został potraktowany dosłownie. Szeroka i wysoka na 3,5 m ściana pokryta mikrocementem została oddana w ręce muralistki, Moniki Prus.

Biuro Red Bull w Warszawie / projektant: MXCF Architekci

Warszawska siedziba Red Bull, projektu biura MXCF Architekci, mieści się w poprzemysłowej hali w Forcie Mokotów. Adaptując powierzchnię na potrzeby firmy, na trzech kondygnacjach stworzono 1700 m2 przestrzeni pracy biurowej, kreatywnej, odpoczynku i aktywności. Przestrzeń hali podzielono na przenikające się otwarte strefy funkcjonalne, wyeksponowano rytm konstrukcji budynku oraz zapewniono wszystkim użytkownikom biura widoki na zieleń fortu.

Biuro STS Katowice / projektant: Tetris Poland