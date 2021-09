Tremend docenione. Crowne Plaza Warsaw – The HUB z czterema międzynarodowymi nagrodami

W samym centrum miasta, na warszawskiej Woli, nieopodal Ronda Daszyńskiego, powstał pierwszy w Polsce hotel Crowne Plaza Warsaw – The HUB. Ten nowoczesny obiekt łączy w sobie elektryzujące tętniące energią miasto ze spokojem zaczerpniętym z natury. Zachwyca już od przekroczenia progu. Za projekt hotelowego wnętrza odpowiedzialna jest warszawska pracownia architektoniczna Tremend. Nic zatem dziwnego, że projekt zgarnął aż cztery najbardziej prestiżowe nagrody i wyróżnienia w międzynarodowych konkursach świata designu.

REKLAMA

Crowne Plaza jako brand został wprowadzony do Polski w 2020 roku. Dla designerów i architektów z zespołu Tremend była to niesamowicie ciekawa przygoda. Międzynarodową markę należało dopasować do polskich realiów. - Zupełnie tak jak w życiu, cały czas się czegoś uczyliśmy - mówi Magdalena Federowicz-Boule, architekt, prezes i dyrektor kreatywna Tremend - To, co tworzyliśmy, było nowością dla nas samych. Było czystym designem - dodaje.

Po pierwsze człowiek

Tworzenie brandu i wprowadzanie go na polski rynek musi opierać się na zaskoczeniu. Architektom zależało na tym, by stworzyć coś, co będzie przyciągało ludzi i sprawi, że będzie się tam po prostu dobrze przebywać. Dowodem tego jest fakt, że Hotel Crowne Plaza jako pierwszy w Europie otrzymał certyfikat WELL Health-Safety Rating - cały kompleks The Warsaw HUB spełnia bowiem rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa przeciwko COVID-19.

Ten hotel to dzieło człowieka, dla człowieka i o człowieku. W pracy architektów widać przede wszystkim pasję. Motywem przewodnim całej inwestycji jest Wisła, która wyróżnia się na tle wszystkich europejskich rzek. Jej dzikość, otaczająca ją przyroda i złocisty piasek, zostały przeniesione do wnętrza. Można ją zauważyć w sztuce, materiałach, wzorach wykładzin czy żyłkowaniu zastosowanych kamieni. Jeśli przymrużymy oczy, to dostrzeżemy we wnętrzach dużą ilość mosiądzu, który swoją złocistą barwą przywołuje na myśl nadwiślańskie plaże i zachody słońca.

Dzika natura w sercu miasta

Mimo wspomnianej dzikości Wisły, nie można zapominać, że przepływa ona przez sam środek Warszawy. Drugim założeniem architektów podczas tworzenia hotelowych wnętrz było odzwierciedlenie w nich tętniącego życiem miasta. The Warsaw HUB znajduje się w samym centrum stolicy. Panuje tam ciągły ruch. To miejsce, w którym ludzie nieustannie dokądś biegną. Crowne Plaza jest swojego rodzaju ostoją, w której można na chwilę zwolnić i spotkać się z innymi. Stąd projektanci szczególnie zadbali o części wspólne, które charakteryzuje bogactwo materiałów wykończeniowych i wyjątkowa dbałość o detal. Architekci chcieli stworzyć miejsce pełne pozytywnych wibracji, które zelektryzuje emocje gości.

Szczególny zachwyt wzbudzają hotelowe bary – zaczynając od spektakularnego Signature Baru w lobby hotelu, nad którym koronuje miedziany stelaż mieniący się kolorami zachodzącego słońca, poprzez mniejsze bary restauracyjne, a kończąc na prawdziwym crème de la crème tego miejsca, czyli skybarze The Roof znajdującym się na ostatnim, 21. piętrze wieżowca. Jest to luksusowa przestrzeń dostępna dla każdego. Do odwiedzenia tego miejsca zachęca nie tylko wspaniała kuchnia, ale przede wszystkim wysmakowany design i zapierający dech w piersiach widok na panoramę Warszawy.