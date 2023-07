Tremend na shortliście WAF/INSIDE Awards

Wnętrza hotelu Royal Tulip Warsaw Apartments dostały się na shortlistę plebiscytu World Festival of Interiors Inside, odbywającego się równolegle do World Architecture Festival. Za projektem stoi Tremend.

Projekt wnętrz hotelu Royal Tulip Warsaw Apartments autorstwa pracowni Tremend został zakwalifikowany na shortlist WAF/INSIDE Awards (World Architecture Festival/World Festival of Interiors Inside).

Stworzona przez pracownię koncepcja wystroju wnętrz, opowiada niezwykłą historię dwudziestowiecznej Warszawy, misternie snutą poprzez aranżacyjne analogie i śmiałe nawiązania do sztuki i architektury tego okresu w życiu miasta.

Każda część hotelu to nawiązanie do innej dzielnicy i jej charakterystycznych budowli czy miejsc.



W listopadzie bieżącego roku nastąpi prezentacja projektów przed międzynarodowymi Jury w Singapurze.

Wnętrza Royal Tulip Warsaw Apartments to wycieczka po charakterystycznych zakątkach XX. wiecznej stolicy. Podróż zaczyna się już od parteru, recepcji i lobby. Projektanci zainspirowani wielkim planem dzielnicowym stolicy z lat dwudziestych zeszłego wieku nawiązali do jego kształtu i rozmieszczenia dzielnic.

Royal Tulip Warsaw Apartments, fot. Piotr Gęsicki

W częściach wspólnych zatem można odnaleźć analogie do takich części miasta jak Wola, Śródmieście czy Żoliborz. Sam plan zaś zamieszczony został na ścianie za stanowiskami recepcji. Ich owalny kształt nawiązuje do Rotundy i zamysłu architektonicznego jej powstania - jako jedynego obiektu okrągłego w prostopadłościennej strukturze miasta.

Wielbiciele Warszawy dopatrzą się również inspiracji neonami Wars i Sawa, stolarką ulicy Smulikowskiego, czy secesyjną, balkonową balustradą kamienicy przy ul. Pięknej 44.

Na parterze, na gości czeka kawiarnia nazwana z przymrużeniem oka - „swaWola”. Pomysł na kawiarnię w tym miejscu przywołała istniejąca tu niegdyś palarnia kawy „Pluton”, która znajdowała się przy ulicy Grzybowskiej i była pierwszą palarnią kawy w Polsce. Poza samą funkcją stara kawiarnia Pluton również zainspirowała projektantów swoim wnętrzem - stąd na posadzce można zobaczyć czarno-białą mozaikę, niczym tą z dawnych lat. Złote listwy w podłodze, to także nie przypadek.

Royal Tulip Warsaw Apartments, fot. Piotr Gęsicki

Jest to odniesienie do dawnej stacji tramwajowej Wola, która znajdowała się nieopodal. Stare zdjęcia zajezdni i dawnych tramwajów o owalnych kształtach i bordowym kolorze, były inspiracją do stworzenia lady kawiarnianej w kształcie i barwie przypominającej ówczesne pojazdy szynowe. Ponadto całość kawiarni wystrojem wnętrz nawiązuje do dawnego industrialnego charakteru dzielnicy. W kawiarni znajdziemy też nawiązanie do mieszczącego się tu niegdyś salonu Foton i fabryki sztućców Hefra.

Inspiracje Powiślem odnajdziemy w strefie barowej. Już same kolory, w których jest utrzymana, nawiązują do tamtejszego krajobrazu. Niebieski odzwierciedla głęboką toń Wisły, natomiast zieleń i drewno, to zadrzewione tereny nadbrzeżne, bulwary.

Neonowy napis POW z wplecionymi symbolami fal to skrót od Powiśla. Lustro, którym wykończona jest wyspa barowa, to natomiast odniesienie do refleksów pojawiających się na powierzchni Wisły w słoneczny dzień. W instalacji metaloplastycznej na ścianie z łatwością można wypatrzeć warszawską Syrenkę. Architekci Tremend nawiązali również do architektury stolicy. Konstrukcja nad barem – to ukłon w stronę Mostu Poniatowskiego, ta nad strefą live cooking natomiast, to Most Gdański. W konstrukcji nad bufetem odnajdziemy inspiracje Mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Restauracja Royal Tulip Warsaw Apartments to ukłon w stronę zielonego Żoliborza. Butelkowa zieleń ścian jest bazą dla pozostałych elementów wykończenia. Również w tej części projektanci Tremend zasięgnęli inspiracji z charakterystycznych obiektów tej dzielnicy. Podział sklepienia Teatru Komedia odnajdziemy, w tym wypadku, na ścianach, a ciężkie aksamitne kotary w oknach, są niczym teatralna kurtyna. Kultowa kawiarnia Havana, a właściwie jej lada wykończona drewnianymi lamelami, stała się motywem przewodnim niektórych ścian restauracji. Ceglane ogrodzenie willi Brukalskich, również znalazło swój odpowiednik na jednej ze ścian i zainspirowało do ułożenia cegły w słowo „ŻOL” – jako skrótu od nazwy dzielnicy.

Odniesienia do warszawskiej Pragi odnajdziemy w zewnętrznej części wypoczynkowej. Poza zielenią i parkami, symbolem dzielnicy i potęgą ówczesnego przemysłu motorniczego - FSO, była „limuzyna Warszawa”, która teraz zajmuje honorowe miejsce między stolikami patio.

Natomiast ceglane elewacje nawiązują do dzisiejszego Soho Factory, a dawniejszej manufaktury lnu i Zakładów Amunicyjnych „Pocisk”. Ozdobny neon oraz połączenie bruku z zielenią trawy odnosi się do perły tamtej dzielnicy - Muzeum Neonu.

Zazwyczaj nudnym i mało spektakularnym salom konferencyjnym architekci Tremend nadali patronów, którymi są wielcy Warszawiacy min. Fryderyk Chopin, Władysław Reymont, Bohdan Lachert, Bolesław Cybis… Odnajdziemy ich symbole i linearne postacie na ścianach pomieszczeń. Każda z sal została urządzona w indywidualny sposób i każda zaskakuje swoim urokiem. Wspólnym mianownikiem jest jednak przytulność, mocne kolory i industrialny charakter. Tu nie ma miejsca na nudę…

Apartamenty, podobnie jak pozostałe wnętrza Royal Tulip Warsaw Apartments, nawiązują do dzielnic Warszawy. Odnajdziemy w nich inspiracje z Żoliborza, Mokotowa, Ochoty, Saskiej Kępy i Powiśla. W każdym z nich ścianę zdobi grafika z mapą dzielnicy oraz wkomponowaną ludzką twarzą, w odpowiednim kolorze przewodnim, nawiązującym do barw dzielnicy.