Trwa konkurs dla projektantów mody zrównoważonej

Trwa konkurs dla marek i projektantów Modopolis 2021. Modopolis – Forum Mody Polskiej to branżowy projekt dla niezależnych projektantów i producentów, pomagający im odnieść sukces na modowym rynku. Ma również za zadanie wypracowywanie i wskazywanie dobrych praktyk w zakresie mody etycznej, ekologicznej i społecznie odpowiedzialnej.

Do wygrania są pieniądze oraz wsparcie ekspertów i ekspertek.

Organizatorem Modopolis jest Fabryka Sztuki w Łodzi mieszcząca się w zrewitalizowanych przestrzeniach dawnej fabryki Karola Scheiblera.

Do konkursu zgłaszać się mogą marki i projektanci, kierujący się w swoim działaniu zasadami mody zrównoważonej.

Nabór potrwa do 31 października, a laureatów poznamy w listopadzie.

Kolory, faktury, fasony, metki i pogoń za trendami – odpowiedzialna moda coraz częściej wychodzi poza ten schemat, stawiając na ponadsezonowe projektowanie oraz uważność na ludzi i środowisko. Polskie marki szukające w modzie czegoś więcej wspiera łódzkie Modopolis. Właśnie ruszył nabór do konkursu, w którym do wygrania są nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim wsparcie ekspertów i ekspertek, przekonujących, że w tym biznesie nie trzeba wybierać między finansowym sukcesem a zasadami.

Czym właściwie jest moda zrównoważona, ekologiczna i społecznie odpowiedzialna? – Wyjaśniamy to przez promowanie marek, które często już na etapie projektowania zwracają uwagę na takie aspekty, jak dobór materiałów przyjaznych środowisku, warunki zatrudnienia szyjących czy projektowanie ponadczasowe – mówi Maria Sobczyk, dyrektor Modopolis, którego czwarta już edycja odbędzie się w Łodzi w listopadzie.

– Szukamy i nagradzamy te marki, które szukają nowej drogi, osób, które wierzą w konieczność zmian i same stają się zmianą. To dla nich jest nasz konkurs – tłumaczy Sobczyk i wyjaśnia, że organizowany po raz drugi konkurs to nie tylko prezentacje marek, zwiększające ich dotarcie do potencjalnych klientów, ale przede wszystkim działania edukacyjne dla projektantów i projektantek tworzących marki – szansa skorzystania z wiedzy ekspertów i ekspertek, a także nagrody finansowe, przeznaczone na cele związane z profesjonalizacją, w tym na konsultacje w zakresie skutecznej sprzedaży online, budowania strategii czy wyzwań w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej.