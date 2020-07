Trwa konkurs "Linoleum od nowa". Czego oczekują jurorzy od uczestników?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że linoleum jest w pełni naturalnym i biodegradowalnym materiałem. Do jego wytwarzania wykorzystuje się olej lniany, mączkę drzewną, kredę oraz żywicę z odżywiczanych drzew. Produkcja jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a samo linoleum jest bezpieczne dla środowiska. W lutym tego roku marka Forbo Flooring Polska ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs, którego głównym bohaterem jest właśnie linoleum meblowe.

Akcja, skierowana do architektów, projektantów wnętrz, designerów, studentów ASP i wykonawców – stolarzy i producentów mebli, ma na celu wyłonienie najlepszej realizacji wykonanej z użyciem Forbo Furniture Linoleum. Jury, w którym zasiadają znani przedstawiciele świata designu i architektury, przyzna nagrodę w dwóch kategoriach: Najlepszy Projekt i Najlepsze Wykonanie.

Na zwycięzców w każdej kategorii czeka nagroda główna: 5 tys. złotych, a także wsparcie medialne i publikacje w prasie. – Polska jest w czołówce producentów mebli w Europie. Mamy wielu doświadczonych projektantów form przemysłowych i architektów wnętrz, którzy znają się doskonale na projektowaniu mebli. Jestem przekonany, że nadesłane prace zaskoczą innowacyjnością i pięknem form – mówi przewodniczący jury, arch. Jacek Tryc.

Na co będzie zwracało uwagę jury? – Ważna będzie współczesna reinterpretacja materiału. Linoleum jest znane, ale kojarzone z meblami powstałymi w ubiegłych dziesięcioleciach. Trzeba je trochę odczarować, tak jak to miało miejsce w przypadku lastryko, które wróciło po latach do łask projektantów. Nie chodzi o nowe zastosowanie, ale o nowy pomysł na łączenie z drewnem, ze stalą i innymi materiałami – mówi Jan Sikora, architekt wnętrz i profesor ASP w Gdańsku.

– Mamy nadzieję na duży odzew i interesujące realizacje, ponieważ linoleum jest bardzo wdzięcznym materiałem – dodają Marta Niemywska-Grynasz i Dawid Grynasz (Grynasz Studio). – Liczymy na świeże podejście do tematu. Przy ocenie prac konkursowych ważny będzie dla nas szerszy kontekst prezentowanego projektu, np. czy dany obiekt ma dodatkowe funkcje, jak odpowiada na obecne potrzeby i problemy użytkowników, w jaki sposób wykorzystuje surowce naturalne, w jakim stopniu nadaje się do recyklingu.

Szymon Hanczar, projektant, wykładowca na wrocławskiej ASP oczekuje, że zobaczy propozycje świadomego użycia linoleum z uwzględnieniem jego zalet. – Liczę, że osoby biorące udział w konkursie przeanalizują, czym jest ten materiał, jakie ma właściwości i jakie dodatkowe wartości może wnieść w projekcie mebla. Jestem przekonany, że pod wieloma względami jest materiałem wyróżniającym się i być może nawet jedynym w swoim rodzaju, który ciężko zastąpić innym. Życzę więc każdemu uczestnikowi, by pochylił się nad właściwościami linoleum i wykorzystał je jako element wyróżniający projekt.