Trwa konkurs na Ekslibris i Małą Formę Graficzną. W centrum uwagi bałtycki bursztyn

Ruszyła 11. edycja Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris i Małą Formę Graficzną. Przedmiotem tegorocznej odsłony plebiscytu jest bursztyn.

– Exlibris to wyjątkowy projekt, w którym do tej pory nadesłano blisko 5 tysięcy prac. W każdej nowej edycji konkursu wybieramy najciekawszy i aktualny temat. W 2007 roku było to 200. rocznica urodzin Wincentego Pola, z okazji Euro 2012 był to sport. W tym roku odwołujemy się do jednej z najstarszych pomorskich opowieści, czyli do bursztynu bałtyckiego – mówi Paweł Jarczewski, komisarz Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris i Małą Formę Graficzną z Gdańskiego Archipelagu Kultury.