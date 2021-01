Trwa konkurs na koncepcję budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJD

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z SARP Częstochowa ogłosiły konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 26 stycznia 2021 r.

REKLAMA

Jak przeczytamy w komunikacie SARP Częstochowa, przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz zagospodarowanie działki, na której się znajduje jako obszaru opracowania, związanego bezpośrednio z projektowanym obiektem.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie składać można do dnia 26 stycznia. Prace konkursowe składać będzie można do 25 maja, a wyniki konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej przewidziane są na 22 czerwca 2021 r.

Szczegóły i regulamin konkursu można znaleźć na stronie SARP Częstochowa.