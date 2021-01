Trwa konkurs na projekt identyfikacji wizualnej Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage

Współorganizator festiwalu filmowego EnergaCAMERIMAGE oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej ogłosiły międzynarodowy konkurs na identyfikację wizualną Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu, przeczytamy na stronie STGU.

Konkurs jest otwarty i ma dwuetapowy charakter. W pierwszym etapie uczestnicy powinni przesłać swoje portfolio. Na jego podstawie jury dokona wyboru pięciu projektantów lub studiów graficznych, którzy zostaną zaproszeni do odpłatnego przygotowania projektów konkursowych (refuse fee wynosi 1000 EUR brutto).

W II etapie wybrane studia bądź projektanci zostaną poproszeni o przygotowanie logotypu i materiałów dodatkowych. Na ich podstawie wybrana zostanie identyfikacja dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage.

W jury zasiądą m.in. Jonathan Barnbrook, Erik Kessels, dr Marcin Władyka i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage Marek Żydowicz.

Nagrodą w konkursie jest zamówienie opracowania projektu i wdrożenia identyfikacji wizualnej dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Wartość nagrody to 12 000 EUR brutto.

Termin nadsyłania portfolio upływa 31 stycznia 2021 r. Rozstrzygnięcie I etapu nastąpi do dnia 15 lutego 2021 r. Prace w II etapie uczestnicy będą mogli nadsyłać do 31 marca 2021 r., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 kwietnia 2021 r.