Trwa konkurs na zaprojektowanie placu zabaw bez barier

Do 5 sierpnia można zgłaszać się do konkursu na opracowanie projektu placu zabaw bez barier – przyjaznej, osiedlowej przestrzeni zabawy, rekreacji i wypoczynku służącej mieszkańcom o różnorodnych potrzebach. Zadanie jest skierowane do projektantów krajobrazu, zieleni, architektów, projektantów wzornictwa przemysłowego.

Trwa konkurs na dostępny plac zabaw „Inte – GRA”.

Celem konkursu jest opracowanie nowoczesnego placu zabaw - miejsca służącego zabawie i czynnemu spędzaniu wolnego czasu, a także przestrzeni integrującej pokolenia oraz użytkowników o różnym stopniu sprawności ruchowej.

Konkursowe projekty powinny uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, np. poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących oraz ich opiekunów.

Organizatorami konkursu są spółka PFR Nieruchomości i Fundacja „Integracja”, a jego partnerem jest Fundacja PFR.

Nagrodzony projekt zostanie zrealizowany na powierzchni niemal 400 mkw. na terenie osiedla mieszkaniowego powstającego przy ul. Korczaka w Katowicach. Dlatego konkursowe propozycje powinny uwzględniać ukształtowanie terenu i zaplanowaną zieleń, tak by projektowana przestrzeń dopełniała krajobraz osiedla.

Organizatorom konkursu zależy, by opracowane propozycje przedstawiały nie tylko nowatorskie elementy wyposażenia, ale również autorskie funkcje zabawowe, rekreacyjne oraz integracyjne. Ważnym aspektem przy ocenie zgłoszeń będzie użycie takich elementów kompozycji jak kolor, faktura, dźwięk i zapach.

Laureat zostanie wyłoniony przez kapitułę złożoną z architektów, projektantów wzornictwa przemysłowego, projektantów krajobrazu, ekspertów w dziedzinie projektowania uniwersalnego, w tym przedstawicieli spółki PFR Nieruchomości, Fundacji Integracja i społeczności osób z niepełnosprawnościami oraz reprezentantów pracowni architektonicznej Kuryłowicz&Associates, która opracowała projekt osiedla przy ul. Korczaka w Katowicach.

Zwycięską koncepcję poznamy we wrześniu. Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 9 tys. złotych oraz zaproszenie do negocjacji umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dostępnego placu zabaw.