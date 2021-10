Trwa konkurs Polski Cement w Architekturze

Trwa konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej.

REKLAMA

W ramach konkursu co roku wybierana jest najlepsza realizacja wykonana i przekazana do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku obecnej, XXV edycji konkursu są to realizacje oddane do użytku do końca 2020 roku.

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace z zakresu obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz obiektów inżynieryjnych, charakteryzujące się istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

oddziały SARP,

oddziały PZITB,

pracownie, biura projektów,

inwestorów,

Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Prace zgłaszać można do 31 października 2021 r. do godz. 15:00 (przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa)

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10 grudnia 2021 r.