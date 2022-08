Trzy hektary do zagospodarowania. Tychy ogłaszają konkurs

130 tys. zł - tyle miasto Tychy zamierza przeznaczyć na konkurs na zagospodarowanie centralnej części Zielonej Osi. To blisko 3-hektarowy obszar w centrum Tychów, zlokalizowany pomiędzy wykopem kolejowym, a deptakiem na osiedlach Natalia (N) i Olga (O).

Ogłoszony konkurs jest jednym z etapów realizacji nowego centrum miasta Tychy.

.Oś ma być przestrzenią bezpieczną i atrakcyjną oraz ma stanowić wygodny ciąg pieszy łączący północną i południową część miasta.

Od samego początku planowania i budowy miasta Tychy Oś Zielona stanowiła jeden z najistotniejszych elementów jego struktury przestrzennej. To na niej oraz osi kolejowej w wykopie projektanci miasta oparli założenie kompozycji śródmieścia, a w sąsiedztwie ich przecięcia wskazali przyszłe centrum. Oś łączy zielonym klinem dwa parki: północny z południowym, lecz jeszcze nie została zagospodarowana w całości - podaje oficjalny portal miejski Tychy.

Oś Zielona stanowi dobro kultury współczesnej chronione na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zabudową. Oś ma być przestrzenią bezpieczną i atrakcyjną oraz ma stanowić wygodny ciąg pieszy łączący północną i południową część miasta – mówi Igor Śmietański, z-ca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej.

Jeden z etapów realizacji nowego centrum miasta

Zagospodarowanie Osi Zielonej będzie jednym z etapów realizacji nowego centrum miasta. - Chcemy, żeby Oś Zielona stała się jedną z najważniejszych przestrzeni publicznych w Tychach. Jej rolą ma być przede wszystkim integracja mieszkańców dzięki atrakcyjnemu zagospodarowaniu opartym na zieleni, miejscach wypoczynku, rekreacji i spotkań, a także organizacji przeróżnych wydarzeń miejskich. Kluczowa jest realizacja oparta o najlepsze pomysły, dlatego wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich przygotujemy konkurs na zagospodarowanie centralnego odcinka Zielonej Osi – mówi Michał Lorbiecki - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nowego Centrum Miasta Tychy.

Poznać potrzeby mieszkańców

Władzom miasta zależy, by projektanci jak najlepiej poznali potrzeby mieszkańców. - Dlatego wraz z dziećmi, młodzieżą i seniorami z Tychów wypracujemy społeczne założenia konkursowe, o czym będziemy informować wkrótce – dodaje Michał Lorbiecki.

Przez najbliższe 2-3 miesiące będą trwały prace nad przygotowaniem formalnym i merytorycznym konkursu. Po ogłoszeniu konkursu, będzie czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (ok. 2 tygodnie), a potem na sprawdzanie wniosków, zapraszanie do udziału w konkursie, opracowywanie prac konkursowych i prace sądu konkursowego. Całość potrwa ok. 8-9 miesięcy. Autorzy zwycięskiej koncepcji zostaną zaproszeni do projektowania projektu wykonawczego zagospodarowania Zielonej Osi.