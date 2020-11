Trzy pracownie chcą zaprojektować nowy Starganiec

Wiadomo już, kto chce zaprojektować na nowo otoczenie stawu Starganiec na granicy Katowic z Mikołowem, informuje Wyborcza.pl.

REKLAMA

Staw Starganiec to popularne miejsce wśród katowiczan, które lata świetności ma już jednak za sobą. Chociaż w czasach PRL-u znajdował się tutaj ośrodek wodno-rekreacyjny, to obecnie miejsce to jest zaniedbane. Teraz mają tu powstać m.in. nowa plaża, łąka kwietna, miejsca biwakowe, boisko do siatkówki, alejki i chorniki.

Chociaż Straganiec formalnie należy do Mikołowa, Katowice podpisały z jego władzami porozumienie, które następnie pozwoliło katowickiemu Zakładowi Zieleni Miejskich ogłosić przetarg na projekt zagospodarowania Stargańca.

W przetargu oferty złożyły trzy pracownie: Franta&Franta Architekci, Amaya Architekci oraz Szafron Szendzielorz.

Zakład Zieleni Miejskiej ocenia właśnie oferty.