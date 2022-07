Tymczasowe zagospodarowanie terenu w Poznaniu docenione

Belgijski koncept tymczasowego zagospodarowania wprowadzony na polski rynek przez firmy Revive i BPI Real Estate Poland pod nazwą Koszary Kultury został nagrodzony w prestiżowym konkursie Rzeczpospolitej Real Estate Impactor. Inicjatywa otrzymała nagrodę w kategorii „Obiekt wnoszący nową wartość”.

Koszary Kultury to miejsce w poznańskiej dzielnicy św. Łazarz, które do czasu realizacji wielkomiejskiego projektu na terenie dawnych koszar wojskowych zostało przekazane pod tymczasowe zagospodarowanie.

Ta unikatowa forma wykorzystania gruntu pod inwestycję była pierwszą w Poznaniu.

W ramach Koszar Kultury w 2021 roku organizowane były warsztaty oraz wydarzenia kulturalne dla mieszkańców, w tym roku w programie m.in. realizowana obecnie filmowa rekonstrukcja historyczna, POZnań Wood Festival i imprezy sąsiedzkie organizowane z udziałem lokalnej społeczności oraz pokazy filmowe.

Koszary Kultury otrzymały nagrodę w kategorii „Obiekt wnoszący nową wartość” w VI edycji konkursu Real Estate Impactor, który jest autorską inicjatywą dziennikarzy redakcji „Rzeczpospolitej” oceniającą rynek nieruchomości.

- Cieszę się, że nasz koncept udostępnienia przestrzeni lokalnej społeczności zyskał uznanie kapituły konkursu. Daliśmy nowy wymiar miejscu na poznańskim Łazarzu, które od dawna było nieużywane, a w którym planujemy zrealizować nowoczesny, wielofunkcyjny projekt. W BPI Real Estate Poland wszystkie inwestycje tworzymy z myślą o ich przyszłych użytkownikach. Dlatego powołaliśmy Koszary Kultury, aby jeszcze przed rozpoczęciem budowy miejsce, które docelowo zmienimy w nową dzielnicę mieszkaniową, służyło mieszkańcom – powiedziała Daria Małecka, Marketing Manager BPI Real Estate Poland.

Firmy BPI Real Estate Poland i Revive powołały spółkę joint-venture celem realizacji inwestycji w Poznaniu. Założeniem inwestorów było przekazanie części terenu pod tymczasowe zagospodarowanie, które tchnęło nowe życie w od dawna nieużywaną przestrzeń. Dzięki temu poznaniacy i potencjalni przyszli mieszkańcy oraz użytkownicy inwestycji mogli lepiej poznać ten obszar. Teren, na którym znajdują się Koszary Kultury zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Matejki, Grunwaldzką i Ułańską w Poznaniu i obejmuje plenerowe przestrzenie w otoczeniu budynków starych koszar wojskowych znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków. To doskonała lokalizacja położona zaledwie 2 km od centrum miasta i 10 min. spacerem od Dworca Głównego.

Celem Revive, znanym z inwestycji typu „brownfield” na terenach poprzemysłowych i historycznych oraz BPI Real Estate Poland, doświadczonemu w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskich, było rozpowszechnienie tymczasowego zagospodarowania. Jego założeniem jest tzw. „recykling” terenu, który wykorzystuje okres projektowo-proceduralny na rzecz czasowego aktywizowania miejsca poprzez współpracę z mieszkańcami, artystami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturotwórczą i edukacyjną, udostępniając daną przestrzeń społeczeństwu. Powołanie Koszar Kultury miało na celu ożywienie okolicy, w której w niedługim czasie zostanie zrealizowany wielkomiejski projekt typu mixed-use.

Teren na poznańskim św. Łazarzu, który od dawna był nieużywany dzięki tymczasowemu zagospodarowaniu zyskał nowy, atrakcyjny dla mieszkańców miasta i okolicy, wymiar. W ten sposób lokalna społeczność mogła lepiej poznać to miejsce. Działka należąca do BPI Real Estate Poland i Revive nie zostanie przekształcona w typową dzielnicę mieszkaniową, a wzbogacona o wielofunkcyjną zabudowę, która wykorzysta potencjał lokalizacji. Tajemnicą tymczasowego zagospodarowania jest dostosowanie jej funkcji do przyszłego charakteru miejsca i ekosystemu lokalnego środowiska.