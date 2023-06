Uczestnicy międzynarodowego konkursu na ulubiony motyw swoich prac wybrali naturę

Podczas tegorocznej, czwartej edycji konkursu Tubądzin Design Awards udowodniono, że architektura, projektowanie wnętrz i sztuka mogą wspólnie tworzyć nie tylko funkcjonalne przestrzenie, ale również piękne dzieła, które harmonijnie wpisują się w ducha ekologii.

Natura i jej piękno to ulubiony motyw uczestników ostatniej edycji Tubadzin Design Awards.

Architekci udowadniają, że projekty można tworzyć nie tylko z troską o środowisko naturalne, ale także w idealnej harmonii z nim.

Przyjazne miejsca do życia powinny współgrać z przyrodą. Naturalne materiały i oświetlenie wnętrz sprzyjają dobrej atmosferze. Roślinność koi i odpręża, a stonowane kolory pomagają zrelaksować się po dniu pełnym wrażeń. Nic dziwnego, że architekci tak chętnie sięgają po motyw natury w swoich projektach. Niektóre z nich osiągają zachwycająca harmonie z otoczeniem.

Zdrowe i bezpieczne dla przyrody materiały, takie jak drewno, kamień czy ceramika, zastosowano w każdym projekcie. Jednak dwa z nich wyróżniają się w szczególny sposób. Monika Kalita zgłosiła swój nietuzinkowy projekt w kategorii Unlimited Architecture. Zaproponowała przy tym niezwykle innowacyjną formułę architektoniczną.

Monika Kalita zaprojektowała kompleks siedmiu kopułowych budynków, zbudowanych na specjalnym drewnianym podeście. fot. mat. pras. TDA

Kompleks siedmiu kopułowych budynków, zbudowanych na specjalnym drewnianym podeście, podkreśla integralność natury i człowieka. Projekt poprowadzono w taki sposób, aby nie naruszyć naturalnego terenu, dlatego budynki wzniesione są na specjalnych rampach. Otwarte przestrzenie sprawiają, że wnętrza są rozświetlone światłem słonecznym oraz blaskiem księżyca, co przełoży się na poprawę samopoczucia mieszkańców leśnych domów.

Aby jeszcze mocniej ugruntować poczucie przynależności do przyrody, Monika Kalita sięgnęła po płytki we wszystkich kolorach z kolekcji Doroty Koziary Cielo e Terra. Dzięki nim przestrzenie wewnętrzne oraz elewacyjne wprowadzają spokój i harmonię, swobodnie łącząc się z otoczeniem. Kolekcja Doroty Koziary to kolory nieba i ziemi, hołd oddany naturze, dlatego idealnie wkomponowały się one w projekt leśnych domków.

Niezwykle interesująca jest także praca młodego architekta z Malezji. Yi Yang Chai został zwycięzcą drugiego etapu konkursu w kategorii CultureFORM. Swój projekt oparł na motywie domku na drzewie oraz idei życia w zgodzie z naturą. Park mieszkalny jest symbolem pomostu wzmacniającego współistnienie wytworów człowieka z przyrodą i ludźmi, jako istotami należącymi do tych dwóch światów.

Yi Yang Chai swój projekt oparł na motywie domku na drzewie oraz idei życia w zgodzie z naturą. fot. mat. pras. TDA

Okrągły kształt domków zainstalowanych na drzewach, przywodzi na myśl turecką lampę mozaikową. Zgodnie z założeniem autora projektu, konstrukcje nadrzewne mają przypominać oryginalny gobelin latarni w lesie. Każda strefa parku ma odrębną funkcję dla użytkowników. Cała struktura zachwyca wysmakowaniem.

Projektant wykorzystał płytki z trzech kolekcji Grupy Tubądzin. Linia Boho, stworzona przez Macieja Zienia z myślą o naturze, swobodzie oraz lekkości aranżacji, znalazła się we wnętrzach. Jej deseń także przywołuje na myśl egzotyczne dekoracje lamp. Płytki Korzilius Mountain Ash znalazły się na podłogach wewnątrz domków. Natomiast płytki Wood zastosowano jako elewację, sprawiając, że budynki idealnie komponują się z naturalnym drewnem.