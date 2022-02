V.Offices z aż trzema nominacjami BREEAM Awards!

Biurowiec powalczy o nagrodę w kategoriach Commercial project – Post Construction Award oraz Regional Award Central and Eastern Europe. Oprócz tego został również wskazany w gronie 15 inwestycji nominowanych do nagrody Your BREEAM - tutaj zwycięzcę wskażą Internauci.

Budynek V.Offices spod kreski biura Iliard Architecture & Interior Design może poszczycić się najwyższą oceną certyfikacji BREEAM w Polsce i drugą na świecie w swojej kategorii. Dlatego też trzykrotna nominacja krakowskiego centrum biznesowego w plebiscycie BREEAM Awards nie jest w zasadzie zaskoczeniem.

– Realizacja V.Offices to była prawdziwa przygoda – zarówno dla naszego zespołu projektowego pod kierownictwem Andrzeja Gacka, jak i inwestora, którym jest AFI Europe Poland – wspominał arch. Wojciech Witek z biura Iliard Architecture & Interior Design w rozmowie z Property Design. – Kluczem do osiągnięcia tak wysokiego poziomu certyfikacji BREEAM było w tym wypadku bardzo wczesne określenie celu, do którego zmierzamy i konsekwentne, niemal żelazne monitorowanie ścieżki jego wykonania. Szczególnie istotne było to, żeby – przy tak dużych aspiracjach – utrzymać w ryzach parametry ekonomiczne projektu. I udało się! – wyjaśniał.

Projektanci zastosowali w V.Offices m.in. zeroemisyjne systemy dachowe kolektorów słonecznych, a źródłem ciepła jest kotłownia na przyjazne dla środowiska paliwo gazowe. Budynek zlokalizowany jest w centrum Krakowa i doskonale skomunikowany z innymi częściami miasta, a ponadto wyposażony jest w infrastrukturę dla rowerzystów oraz miejsca przeznaczone do ładowania samochodów elektrycznych. We wnętrzach zastosowano wysokowydajny system wentylacji, nowoczesne energooszczędne windy i oświetlenie oraz wykończenia powierzchni biur bez zawartości formaldehydu i lotnych związków organicznych. Obiekt posiada też obszerne, dostępne również z zewnątrz patio, pozwalające na chwilę relaksu w zielonym otoczeniu.