Villa Reden projektu Franta Group na finałowej liście międzynarodowego konkursu

Villa Reden projektu pracowni architektonicznej Franta Group jako jedyna z Polski w swojej kategorii znalazła się na krótkiej liście finałowej międzynarodowego konkursu The Plan Award 2021.

Villa Reden znalazła się na finałowej liście konkursu The Plan Award 2021 w kategorii mieszkalnictwo. Wśród konkurencji znalazły się projekty m.in. z USA, Izraela, Włoch, Niemiec czy Francji.

Zaprojektowana przez Macieja Frantę Villa Reden w Chorzowie to zespół czterech dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych podzielonych na niezależnie funkcjonujące części, w których znajduje się w osiem apartamentów na wynajem.

Budynek stoi wśród wyjątkowego otoczenia. Obiekt wpisuje się zastaną tkankę miejską i otwiera go na blisko sąsiedztwo natury. Bryła dopasowała się do nieregularnego terenu kształtem, a okalające ją balkony i tarasy o zaokrąglonym kształcie nawiązują do międzywojennej zabudowy willowej otoczenia.