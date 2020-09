W Bydgoszczy trwa konkurs na najdłuższy mural w mieście

Jeszcze do 9 września przyjmowane są pomysły artystów na najdłuższy mural w mieście, informuje portal Bydgoszcz.pl. Mural powstanie na murach oporowych nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej.

REKLAMA

Mural będzie artystycznym dopełnieniem nowoczesnego rozwiązania urbanistycznego w postaci murów oporowych linii tramwajowej. Powierzchnia dwóch ścian znajdujących się przy ulicy Kujawskiej wynosi 2x 220 metrów bieżących o zmiennej wysokości od 3 do 4 metrów.

Jak możemu przeczytać na oficjalnym serwisie miasta Bydgoszcz, tematyka muralu powinna wpisywać się w przestrzeń architektoniczną miasta tworząc oryginalną kompozycję plastyczną. Kreatywna interpretacja artysty oglądana będzie z okien jadącego tramwaju, dlatego powinna w dynamiczny i ciekawy sposób tworzyć futurystyczną iluzję form, płaszczyzn i linii wzajemnie przenikających się.

- Zależy nam na powściągliwości kolorów. Jest to przestrzeń stonowana i nie chcielibyśmy, żeby ten mural krzyczał. On ma być elementem dopełnienia tej przestrzeni – mówi prof. Dariusz Markowski, przewodniczący Społecznej Rady ds. Estetyki Miasta.

- Dopuszcza się wprowadzenie elementów realistycznych w postaci malarstwa iluzjonistycznego oraz alternatywnie elementów reliefowych, przestrzennych, plastycznych tworzących formę architektonicznej artystycznej instalacji, która będzie nawiązywać stylistycznie do charakteru miejsca – mówi Marek Iwiński, plastyk miejski.

Mural powinien być wykonany w sposób trwały, na bazie profesjonalnych farb elewacyjnych lub innych materiałów odpornych na warunki zewnętrzne. Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na trwałość wykonanej pracy.

Konkurs skierowany jest do osób profesjonalnie zajmujących się malarstwem, rzeźbiarstwem, architekturą i projektowaniem. Prace można wysyłać do 9 września. Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzyma 5 tys. zł oraz 80 tys. zł na wykonanie muralu. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 12 września. Czas przewidziany na realizację zwycięskiego projektu to okres od 15 września do 30 listopada 2020 roku.