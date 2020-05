W Gdyni powstanie nowy woonerf. Można składać projekty

Jak informuje portal gdynia.pl, Zarząd Dróg i Zieleni właśnie ogłosił postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej strefy przyjaznej pieszym na ul. Pawiej (na odcinku od ul. Bławatnej do numeru 24-24a). Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania.

Gdynia konsekwentnie podejmuje działania poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Na terenie dzielnic wprowadzane są nowe organizacje ruchu, strefy tempo 30 oraz elementy infrastruktury drogowej np. w postaci wyniesionych przejść dla pieszych. Rok temu na ul. Abrahama uruchomiono nowoczesną strefę współdzieloną. Rozwiązanie to funkcjonuje w modelowy sposób. Dlatego też zdecydowano się na utworzenie kolejnego woonerfu tym razem na Pustkach Cisowskich-Demptowie.

W istniejącej już koncepcji nowego woonerfu szczególny nacisk położono na konieczność wykonania zmiany organizacji ruchu oraz korektę geometrii ul. Pawiej (na odcinku od ul. Bławatnej do numeru 24-24a). Wg założeń projekt ma także zapewnić dodatkowe rozwiązania wzbudzające poczucie, że przestrzeń jest dedykowana pieszym. Projektant może zrezygnować ze stosowania konwencjonalnych form organizacji ruchu, np. podziału infrastruktury na część dla pieszych i pojazdów, progów zwalniających, znaków poziomych, sygnalizacji świetlnej.

Inżynierowie z gdyńskiego ZDiZ przygotowali również inne, cenne wytyczne w zakresie wkomponowania w strefę woonerfu miejsc postojowych. Mają być one rozproszone po całej długości strefy, po obu stronach ulicy, w bezpiecznej odległości od istniejącego tam drzewostanu. Powinny współtworzyć naturalne przeszkody.



Kolejna wytyczna do stworzenia projektu woonerfu dotyczy estetyki całego terenu. Nowo projektowana zieleń ma maksymalnie przylegać do istniejącego drzewostanu i zwiększać obszar bioretencji. Kształty zieleńców powinny być obłe, nieregularne, imitujące ogród na jezdni. Zieleńce powinny być jednocześnie przeszkodami, które uniemożliwią i zniechęcą kierowców do parkowania na ich obszarze.



Odwodnienie woonerfu ma odbywać się powierzchniowo, przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych do istniejącej kanalizacji deszczowej lub istniejących i nowo projektowanych terenów zielonych. Nawierzchnie oraz ich konstrukcja mają zapewnić retencję wód opadowych do gruntu.

Na oferty gdyński ZDiZ czeka do 27 maja br. do godz. 11:15.