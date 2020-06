W Polsce przypada 1 toaleta publiczna na 12 tys. mieszkańców. Ten konkurs to szansa na zmianę

1 toaleta publiczna na 4200 osób – brzmi strasznie. To nie sytuacja sanitarna na jakimś wyjątkowo zatłoczonym festiwalu muzycznym, a codzienne realia Warszawiaków. W Polsce przypada 1 toaleta publiczna na 12 000 mieszkańców. Jak poprawić tę sytuację? Od 22 lat organizowany jest konkurs zachęcający młodych architektów do projektowania obiektów z funkcją toalet publicznych. Partnerem tegorocznej edycji są Łazienki Królewskie.

1 toaleta publiczna na 4200 osób – brzmi strasznie. To nie sytuacja sanitarna na jakimś wyjątkowo zatłoczonym festiwalu muzycznym, a codzienne realia Warszawiaków. Mowa tu jedynie o mieszkańcach stolicy, a doliczyć należałoby przecież również turystów. Sytuacja w całym kraju prezentuje się niestety jeszcze gorzej. W małych miejscowościach, ze szczuplejszymi od Warszawy budżetami, nowych toalet publicznych nie przybywa, a często wręcz znikają z przestrzeni miejskiej, co jest podyktowane brakiem środków na ich utrzymanie. Efekt? W Polsce przypada 1 toaleta publiczna na 12 000 mieszkańców. Jak poprawić tę sytuację?

Łazienka w Łazienkach

Konkurs KOŁO już od 22 lat zachęca młodych architektów do projektowania w polskich miastach mikro obiektów z funkcją toalety publicznej. Tegoroczna edycja postawiła przed uczestnikami wyjątkowe zadanie. Partnerem konkursu są bowiem Łazienki Królewskie, które co roku odwiedzają ponad 3 miliony turystów z całego świata. Nietypowe miejsce wymusiło nietypowe podejście do projektowania – połączenie tradycji i poszanowania wartości zabytków z nowoczesnością i kreatywnością młodych architektów. Kluczowe jest też zastosowanie rozwiązań, które umożliwią dostęp do budynku wszystkim grupom odbiorców, w tym również odbiorcom o szczególnych potrzebach – osobom z niepełnosprawnością czy osobom starszym

- Oceniając prace zwracamy uwagę u projektujących na połączenie ich unikalnej wizji ze zrozumieniem kontekstu. Łazienki Królewskie to wyjątkowe miejsce, w którym, ze względu na jego charakter i wartość historyczną, nie liczy się jedynie oryginalność i poprawność rozwiązań a wyczucie genius loci. Historia powinna stać się inspiracją do kreatywnego dialogu z otoczeniem przy użyciu współczesnych środków wyrazu architektonicznego – komentuje Marta Sękulska-Wrońska, Prezes Oddziału Warszawskiego SARP, członek kapituły sędziowskiej 22. Konkursu KOŁO.

Wpłyń na przestrzeń miejską

Firma Geberit, organizator konkursu, co roku nawiązuje współpracę z innym polskim miastem czy instytucją, i przypomina o tak ważnym temacie, jak toalety publiczne w przestrzeniach miejskich. Najlepsza ze zgłoszonych prac, otrzymuje Grand Prix w wysokości 20 000 PLN i ma szanse na realizację przez partnera konkursu. Stało się tak choćby w przypadku projektu Pawilonu Plażowego w Warszawie, który od lat jest jedną z ulubionych nadwiślańskich przestrzeni letnich, pełniąc jednocześnie bardzo ważną funkcję jednej z niewielu toalet publicznych po tej stronie Wisły. Konkurs jest więc nie tylko wielką szansą dla młodych architektów. Poprzez internetowe głosowanie daje mieszkańcom realną możliwość wpłynięcia na otaczającą ich tkankę miejską.