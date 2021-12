W Porcie Czerniakowskim powstanie nowa bryła. Rusza konkurs architektoniczny

W warszawskim Porcie Czerniakowskim ma powstać wielofunkcyjny budynek usługowy z bosmanatem. Architekci mogą już się zgłaszać do udziału w konkursie, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na 25 kwietnia.

REKLAMA

Bosmanat jest doskonale widoczny z Wisłostrady, dziś to nieduży niebieski domek naprzeciw Solca. Ma tam powstać nowoczesny budynek z dwoma kondygnacjami od strony miasta i dodatkową kondygnacją podziemną na skarpie od strony Wisły.

- To będzie kluczowy element rewitalizacji Portu Czerniakowskiego. Tu świat wodniaków styka się z miastem. W porcie jest około 150 miejsc cumowniczych, są barki mieszkalne, można na jego terenie przeprowadzić drobne naprawy, w bosmanacie załatwia się formalności. Chcemy, żeby w bosmanacie mieszkańcy mogli ten świat zobaczyć i uzyskać informacje dotyczące wszelkiego rodzaju aktywności sportowych, rekreacyjnych i żeglugowych realizowanych przez cały sezon w Dzielnicy Wisła. Żeby nie była to tylko hermetyczna przestrzeń wodniacka – mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta ds. Wisły.

Tylko w tym sezonie udało się zorganizować zajęcia kajakarskie, wioślarskie, SUP czy żeglarskie dla dzieci i młodzieży. Jesienią na terenie portu zaczęła działać pływająca Sauna i są nowe pomosty dla sportów wioślarskich również kajak polo. Oba pomysły zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

W warunkach konkursu projektowego przewidziano w bosmanacie otwartą przestrzeń gastronomiczną. Ma być restauracja, kawiarnia z tarasem, z którego będzie można popatrzeć na życie portowe i na Wisłę. W budynku ma znaleźć się też siłownia i sauna. Chodzi o przyciągnięcie mieszkańców nad Wisłę, ale też o stworzenie miejsca, gdzie wodniacy będą chcieli zacumować i zostać trochę dłużej niż tylko na dopełnienie formalności portowych w bosmanacie.

- Teren bezpośredniego otoczenia bosmanatu (budynku) jest ogrodzony i w dużej mierze pełni rolę miejsca składowania jednostek pływających. Nadaje to obiektowi charakter warsztatowy, a brak systemu przechowywania łódek potęguje wrażenie chaosu i tymczasowości – czytamy w załączniku projektowym do konkursu.

Nowy bosmanat ma wpisać się w ciąg kawiarni już funkcjonujących w porcie. Będzie też spinał przestrzeń wokół portu nie tylko z miastem, ale i z bulwarami wiślanymi.

- To będzie brama z miasta nad Wisłę. Tutaj mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, gdzie skorzystać z oferty armatorów realizujących rejsy w ramach oferty stołecznej żeglugi pasażerskiej, gdzie wypożyczyć kajaki, gdzie cumują Optimisty, gdzie zaczynają się zajęcia SUP czyli tzw. padle albo jak zdobyć patent stermotorzysty – zapowiada Jan Piotrowski.

Konkurs na projekt rozpisał Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy ze stołecznym oddziałem SARP . Pula nagród w konkursie wynosi 70 tys. zł. Za zajęcie pierwszego miejsca 30 tys. zł, za miejsce drugie 20 tys. zł, a za trzecie 10 tys. zł. Przewidziano także dwa wyróżnienia po 5 tys. zł.

Do 10 stycznia można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jury przewodniczy architektka i urbanistka Magdalena Staniszkis, a miasto reprezentuje Magdalena Młochowska koordynatorka ds. zielonej Warszawy. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 25 kwietnia.