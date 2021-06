W Środzie Śląskiej powstanie pierwsze drewniane osiedle w Polsce. Trwa konkurs architektoniczny

Osiedle Miasteczko Winna Góra, które powstanie w Środzie Śląskiej będzie pierwszym drewnianym osiedlem w Polsce. Trwa konkurs architektoniczny organizowany przez Polskie Domy Drewniane, pod patronem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

PDD zrealizuje w Środzie Śląskiej „Miasteczko Winna Góra”, pierwsze drewniane osiedle w Polsce. Może tam powstać nawet 1200 mieszkań.

Do dzisiaj, tj. 9 czerwca br. organizatorzy zbierają zgłoszenia. Spośród nadesłanych prac, komisja konkursowa wytypuje maksymalnie 5 najlepszych projektów, których autorzy przejdą do kolejnego etapu.

Wybrane pracownie do 31 sierpnia br. przedstawią koncepcję architektoniczno-urbanistyczną osiedla „Miasteczko Winna Góra”.

Dla trzech laureatów przewidziano nagrody pieniężne, których łączna kwota to 100 tys. zł.

Ponad 100 lat temu wybitny polski architekt Stefan Szyller opublikował broszurę „W obronie budownictwa drzewnego”. Już wtedy wskazywał na walory zdrowotne wykorzystywania drewna w budownictwie. Teraz ten materiał wraca do łask. Z danych GUS wynika, że od 5 lat notowana jest tendencja wzrostowa liczby budynków w konstrukcji drewnianej. Tę statystykę podbije budowa pierwszego osiedla drewnianego w Polsce, które zrealizuje PDD w Środzie Śląskiej. Może tam powstać nawet 1200 mieszkań. Aktualnie trwa konkurs na zaprojektowanie osiedla.

W 1915 roku ukazała się broszura „W obronie budownictwa drzewnego” autorstwa Stefana Szyllera, wybitnego i cenionego polskiego architekta przełomu XIX i XX wieku, który przez niemal 50 lat aktywności zawodowej zaprojektował ponad 300 budowli .

Szyller uważał, że używanie tradycyjnych materiałów, w tym głównie drewna, jest najlepszym wyborem. Jednocześnie, był przeciwnikiem pustaków betonowych. Wskazywał, że budynki murowane są wilgotne i niehigieniczne, „a rodziny je zamieszkujące wyglądają słabowicie”. Szyller zaznaczał jednak, że nie posiada badań na poparcie swoich tez, a jedynie „liczne osobiste spostrzeżenia” . Zachwycał się za to budownictwem drewnianym, które było rozpowszechnione na początku XX wieku m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Dani czy Szwecji. Przytaczał też przykład Norwegii, gdzie po kilku latach stosowania pustaków do budowy domów wiejskich powrócono do drewna.

Drewno w budownictwie wraca do łask

Według ostatnich danych GUS w 2020 roku w Polsce powstało 905 budynków w konstrukcji drewnianej. I choć nadal stanowi to zaledwie 1% ogółu budownictwa, od pięciu lat notowana jest tendencja wzrostowa. Potencjał tego sektora jest duży. Z szacunków ekspertów Polskich Domów Drewnianych wynika, że udział budownictwa drewnianego w całym sektorze, w ciągu najbliższych dwóch dekad, może się zwiększyć do aż 20%.