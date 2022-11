Warszawa chce przywrócić blask Skrze. Ogłasza konkurs architektoniczny

Nowoczesna hala sportowa i stadion lekkoatletyczny - te obiekty powstaną w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Wawelska, czyli dawnej Skry. Warszawa ogłasza konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obu obiektów.

Miasto odzyskało obiekt przy ul. Wawelskiej 5 w 2021 r. po 13 latach sądowej batalii.

Teraz władze Warszawy chcą przywrócić blask Skrze.

Renata Kaznowska: "Prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję, że przystępujemy do II etapu prac, który będzie wieńczyć prace, jakie zaplanowaliśmy na Skrze".

Po wielu latach batalii sądowej udało nam się odzyskać Skrę, ponad 20 ha przepięknych, historycznych terenów Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję, że przystępujemy do II etapu prac, który będzie wieńczyć prace, jakie zaplanowaliśmy na Skrze. Etap II to główny stadion lekkoatletyczny i hala sportowa wraz z otoczeniem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy możemy ogłosić konkurs architektoniczno-budowlany właśnie dla tego etapu. Sąd konkursowy pracuje już nad regulaminem, aby w przyszły piątek wysłać ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zwycięską koncepcję poznamy wiosną przyszłego roku – powiedziała zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

Konkurs na II etap

Ogłoszony konkurs obejmuje wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i głównego stadionu lekkoatletycznego w Ośrodku Wawelska, na terenie dawnej Skry. Jego rozstrzygnięcie zaplanowano na wiosnę 2023 r.

Wielofunkcyjna hala sportowa ma przede wszystkim służyć zawodnikom oraz kibicom siatkówki i koszykówki. Będą mogły odbywać się tam mistrzostwa Polski w obu tych dyscyplinach. Budynek stanie się też domem dla warszawskiego klubu – Legii Kosz.

Drugi obiekt, który jest objęty konkursem, to koncepcja stadionu lekkoatletycznego II kategorii IAAF z salą treningową – powstanie on dokładnie w miejscu istniejącego obecnie stadionu RKS „Skra”. Stadion będzie miał zadaszone trybuny, mieszczące ok. 25 tys. kibiców oraz ma umożliwiać realizację imprez lekkoatletycznych o randze mistrzowskiej.

W konkursie zwycięży koncepcja architektoniczna, która będzie najlepsza pod względem architektonicznym, urbanistycznym, ale i funkcjonalnym. Taka, która przez wiele lat będzie służyła warszawiakom i pozwalała na wychowanie nowych pokoleń sportowców.

Lata kiedy odzyskiwaliśmy teren Skry, to były bardzo trudne lata. Jeszcze będąc w liceum trenowałam na Skrze i pamiętam jej świetność, czego do dzisiaj nie jestem w stanie zapomnieć. To było miejsce pełne życia. Nie mam wątpliwości, że taki obiekt położony na granicy trzech dzielnic Mokotowa, Ochoty i Śródmieścia szczególnie dla warszawskiej młodzieży jest na wagę złota. Na szczęście wreszcie mamy Skrę i mam nadzieję, że stosunkowo szybko stanie się ona pięknym kompleksem, z którego będzie korzystała warszawska młodzież - powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Warszawiacy korzystają z Ośrodka Wawelska

Miasto odzyskało obiekt przy ul. Wawelskiej 5 w 2021 r. po 13 latach sądowej batalii. W pierwszej kolejności zaniedbany teren dawnej Skry uporządkowano, a następnie okoliczne tereny zieleni i bieżnię na stadionie głównym oddano do dyspozycji mieszkańców.

Warszawiacy mogą teraz bezpiecznie trenować i odpoczywać na świeżym powietrzu w odzyskanym ośrodku Skra, a miasto organizuje tam liczne wydarzenia sportowe dla biegaczy i kolarzy. Na tartanowej bieżni odbywają się treningi biegowe Aktywnej Warszawy, a na trawie kolarskie zawody przełajowe o Puchar Syrenki CX. Regularnie organizowany jest też badający wytrzymałość sportowców – Test Coopera.

I etap rewitalizacji

Wiadomość o Skrze jest bardzo dobra dla polskiej lekkoatletyki, szczególnie tej warszawskiej. Mam nadzieję, że kompleks będzie miał strategiczne znaczenie dla dyscyplin lekkoatletycznych. Cieszę się, że ta inwestycja po wielu perturbacjach wreszcie ruszyła – mówił podczas konferencji prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski.

M.st. Warszawa już od kilku miesięcy intensywnie pracuje nad I etapem modernizacji. Obejmie on w szczególności budowę stadionu treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu, zapleczem i trybunami, strefę rzutów oraz boisko do rugby. W pozostałej części stanowiącej obszar ogólnodostępny, otwarty na Park Pole Mokotowskie, powstanie strefa parkowa i sportowa przeznaczona do rekreacyjnego uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych. W swoim założeniu kompleks sportowy ma być też zapleczem treningowym dla kolejnego etapu modernizacji ośrodka jakim będzie budowa stadionu głównego.

Planowane prace budowlane powinny rozpocząć się w II połowie 2023 r., zaraz po uzyskaniu potrzebnych pozwoleń. Wartość inwestycji to 52 mln zł brutto, które zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy.