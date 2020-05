Warszawa zakwitnie jak nigdy dotąd

Natura okazała się największym wytchnieniem podczas tygodni społecznej izolacji. Wiele osób w tym czasie zaczęło otaczać się roślinami, wysiało pierwsze nasiona, postawiło swoje pierwsze kroki w roli ogrodników. Dla nich wszystkich oraz tych, którzy ogrodniczą pasję realizują od lat organizowany jest Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”. W tym roku odbędzie się on w zmienionej formule i z nowymi kategoriami.

Pandemia spowodowała, że mieszkania stały się jednocześnie biurami i szkołami, a konieczność funkcjonowania w ograniczonej przestrzeni skierowała uwagę wielu osób na naturę i zieleń. Okazało się, że ukwiecenie swojego okna czy zazielenienie balkonu może dać wytchnienie i ukojenie. Wszystkie odmienione ogródki czy balkony można zgłosić do udziału w 37. Konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni”. warszawskie ogródki i ukwiecone okna walczą o miano najpiękniejszego. Stołeczne ogródki i ukwiecone okna walczą o miano najpiękniejszego już od lat 70., dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Tradycja ta wywodzi się jeszcze z czasów prezydentury Stefana Starzyńskiego, który był propagatorem zazieleniania stolicy. Konkurs ewoluował w najpiękniejszy i największy w Polsce festiwal zieleni i ekologii, który aktywizuje ludzi do dbania o roślinność, pomaga w rozpoczęciu przygody z ogrodnictwem i wspiera proekologiczne działania.

Przez cały okres naboru do „Warszawy w kwiatach i zieleni” będzie można brać udział w wydarzeniach w przestrzeni wirtualnej. Na profilu Konkursu na Facebooku odbędą się warsztaty, webinaria i dyżury ekspertów. Również będzie tam nadawać „Zielona Warszawa TV”, w której w cyklu wywiadów na żywo znani warszawiacy opowiedzą o swoich ogrodach, balkonach oraz o tym, jak dbają o naturę m.in. Mateusz Sajdak, projektant i ogrodnik z dwudziestoletnim doświadczeniem, podczas internetowego webinaru pokaże, jak dobierać i pielęgnować rośliny. Uczestnicy tego spotkania dowiedzą się, jak odpowiednio przygotować stanowisko i gatunki roślin kwitnących, dostosowując sadzonki do konkretnych warunków. Emilia Jasińska, specjalistka od plecenia makram w filmiku instruktażowym pokaże różne metody splotów przydatnych do stworzenia makramowych donic. Weronika Warchoł, prowadząca konto na Instagramie Warsawgardener, podczas spotkania transmitowanego live pokaże, jak stworzyć piękny i praktyczny ogródek z roślinami jadalnymi i warzywami.

Tegoroczny program wydarzeń towarzyszących konkursowi „Warszawa w kwiatach i zieleni” to nie tylko wiedza teoretyczna, ale też realna pomoc dla mieszkańców Warszawy. Tym, którzy nie wiedzą jak zadbać o swoje rośliny, pomoże specjalna Ogrodnicza Ekipa Pomocnicza. W weekend 6-7 czerwca specjaliści będą wspierać w pracach ogrodowych osoby najbardziej potrzebujące. Warszawiacy, borykający się z problemami ze swoimi roślinami, będą mogli skorzystać także z Roślinnej Linii Ratunkowej. Dwa razy w tygodniu pod specjalnym numerem będzie dyżurował specjalista z dziedziny ogrodnictwa, który odpowie na wszelkie pytania związane z pielęgnacją roślin.

Do konkursu mogą się zgłosić nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale również firmy i instytucje, działające na terenie stolicy oraz grupy, podejmujące ogrodnicze inicjatywy.

W tym roku zostaną przyznane nagrody w nowej kategorii: eko ogród/ogród nowoczesny oraz specjalna Nagroda im. Zofii Wóycickiej. Ta druga wyróżni wybrane zgłoszenia spośród podstawowych kategorii: „Balkony, loggie i okna", „Ogródki” oraz „Ogrody i ogródki przydomowe”. Formularz konkursowy oraz wszystkie informacje na temat samego konkursu, a także szczegółowy program wydarzeń towarzyszących znajdują się na stronie internetowej www.warszawawkwiatach.pl. Zgłoszenia do 37. Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni” przyjmowane są do środy, 3 lipca 2020 roku.