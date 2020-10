Warszawska pracownia najlepsza w konkursie. To oni zaprojektują nową placówkę edukacyjną na Białołęce

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Świderskiej 93 w Warszawie. Do udziału w konkursie zgłosiło się 39 pracowni architektonicznych. Pierwsze miejsce zajęła koncepcja stworzona przez warszawską pracownię Piotr Bujnowski Architekt.

Zwycięska praca pracowni Piotr Bujnowski Architekt została doceniona „za założenia, które zauważają i uwzględniają kontekst przyrodniczy i kulturowy miejsca”. Zdaniem sądu konkursowego, koncepcję wyróżnia ukształtowanie budynku, pozwalające na pozostawienie istniejącego drzewostanu, głównie dębów szypułkowych. Sąd docenił też propozycję ukształtowania bryły budynku, tak, by opadała wraz z terenem i była rozdzielona zielonymi dziedzińcami. Budynek szkoły nawiązuje w ten sposób relacje z otoczeniem i jest otwarty na przyszłe jego zmiany. Zwycięska praca ma czytelny podział bloków funkcjonalnych szkoły na dwa poziomy i na grupy klas. Sprzyja to zwiększeniu kameralnego charakteru powierzchni wspólnych, ułatwiając interakcję użytkowników. Ukształtowanie przestrzenne wewnętrznej agory w postaci szerokich otwartych schodów i balkonów, skupiające wokół siebie na różnych poziomach funkcje wspólne jak biblioteka, jadalnia, szatnie, świetlice, administracje ma szanse być tętniącym życiem sercem szkoły. Doceniono decyzję o wprowadzeniu placu wejściowego w głąb założenia i dostosowanie go do naturalnie opadającego fragmentu terenu (rodzaj amfiteatru). Tworzy on wysokiej jakości przestrzeń publiczną, otwartą na zieleń i przewidzianą planem zabudowę o funkcjach publicznych na przyległym terenie– czytamy w uzasadnieniu przyznania pierwszego miejsca. Uwagę sądu konkursowego zwróciło również usytuowanie przedszkola jako oddzielonego zielonym patiem, ale subtelnie połączonego z blokiem szkoły.

Sąd konkursowy przyznał drugie miejsce pracowni z Warszawy - Piotr Hardecki Architekt. Tę pracę doceniono m.in. za spójne kompozycyjnie, uporządkowane przestrzennie i efektywne funkcjonalnie, przemyślane rozmieszczenie wszystkich elementów programu szkoły i przedszkola, w uporządkowanej, tarasowo ukształtowanej, zwartej, bryle.

Na miejscu trzecim ex aequo znalazły się prace: MAMGUSTA Pracownia Projektowa Sebastian Tabędzki pracowania z Parzniewa oraz Grzegorz Czuchra Architekci z Krakowa. W konkursie przyznano pięć wyróżnień.

Do udziału w konkursie architektonicznym zgłosiło 39 pracowni architektonicznych z czego 24 pozytywnie przeszły formalną ocenę. Zostały one zaproszone do składania prac konkursowych. Finalnie do urzędu wpłynęło 18 prac. Zwycięzca, oprócz nagrody 40 tys. zł, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Autorzy drugiej pracy otrzymają nagrodę - 20 tys. zł, a za dwa przyznane trzecie miejsca – po 5 tys. zł.

Dzielnica Białołęka, na działce o powierzchni ponad 3,2 ha, planuje budowę 36-oddziałowej placówki dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i 4 „zerówki” w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni. Natomiast konkurs miał wyłonić najlepszą koncepcję architektoniczną pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym. Po podpisaniu umowy w trybie z wolnej ręki zwycięska pracownia w roku 2021 wykonana projekt i uzyska pozwolenie na budowę.