Wielkie wyzwanie i inwestycja, która zmieni miasto. Konkurs na projekt węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej

Wizja budowy nowoczesnego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej urzeczywistnia się. Za projekt urbanistyczno-architektoniczny węzła przesiadkowego mają odpowiadać architekci zaproszeni do udziału w specjalnym konkursie. Trwają przygotowania.

Tereny wokół dworców PKP i PKS (dziś Komunikacji Beskidzkiej) mają zostać przebudowane wg. koncepcji zakładającej doprowadzenie zorganizowanego i indywidualnego transportu osobowego w tę okolicę miasta. Dzięki temu ma nastąpić odciążenie i uspokojenie ruchu w najstarszej, położonej bardziej na południe części Bielska-Białej. Rozwiązanie to będzie pełnić funkcję "północnej śródmiejskiej obwodnicy miasta". Wstępne wizualizacje węzła przesiadkowego zostały upublicznione już jakiś czas temu. Władze zapraszają do współpracy Stowarzyszenie Architektów Polskich - informuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

- Przyjęliśmy formułę otwartego konkursu o zasięgu międzynarodowym, bo zależy nam, aby spojrzenie na całość i zaprezentowana wizja były jak najbardziej nowatorskie, powodujące, że ta część miasta dostanie „nowy oddech”, w pewnym sensie stanie się jeszcze bardziej europejska. W końcu dawne określenie „Mały Wiedeń” do czegoś zobowiązuje. Nie zapominajmy też, że pierwsze plany przeorganizowania komunikacyjnego tego obszaru powstały już w latach 30. minionego wieku. Jesteśmy więc z jednej strony pionierami, ale z drugiej kontynuatorami. Wszystko po to, aby w tym rejonie skupić zewnętrzny ruch i uspokoić bardziej zabytkową, centralną część miasta – mówi zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński.

Aby zachęcić do udziału w konkursie miasto chce zaproponować dużą pulę nagród, a główna miałaby wynieść 50 tysięcy złotych. - Zależy nam, aby konkurs odbył się możliwie najszybciej. Całą procedurę chcielibyśmy zamknąć w okolicach kwietnia 2021. Sprawne działanie i dobrze przygotowana dokumentacja pozwoli starać się o środki europejskie już w pierwszym rozdaniu nowej unijnej perspektywy. Jest o co walczyć. Szacujemy, że całkowity koszt inwestycji, czyli budowy węzła przesiadkowego wraz z powstaniem ulicy Nowopiekarskiej wyniesie ok. 400 milionów złotych. To potężna kwota, ale też wielkie wyzwanie, które gdy się już ziści, zmieni wizerunek całego miasta. Liczymy na to, że cały proces inwestycyjny zamknie się w okresie 7 lat – dodaje Przemysław Kamiński.