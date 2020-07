Wiemy, kto zaprojektuje wystawę główną Muzeum Fotografii w Krakowie

Muzeum Fotografii w Krakowie rozstrzygnęło konkurs na najlepszą koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy głównej muzeum.

Na konkurs na najlepszą koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy głównej Muzeum Fotografii wpłynęło łącznie 11 prac. Sąd konkursowy przyznał dwie nagrody w konkursie:

I nagrodę w wysokości 15 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała pracownia JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Massé s.c.

Pierwszą nagrodę przyznano za oryginalne, innowacyjne, konsekwentnie przeprowadzone rozwiązanie stwarzające funkcjonalną i zarazem bardzo atrakcyjną przestrzeń wystawienniczą. Wartością zwycięskiego projektu jest jego unikatowość pod względem ekspozycyjnym i zgodność, a nawet rozwijanie najważniejszych założeń merytorycznych przedstawionych w scenariuszu wystawy. Projekt zakłada zrealizowanie ekspozycji otwartej na współdziałanie widza oraz stwarzającej warunki do krytycznej refleksji na temat fotografii rozumianej jako szeroko pojęty obraz, który pełni kluczową rolę we współczesnej kulturze wizualnej. Zaproponowane elementy interaktywne wystawy wyróżniają się swoją oryginalnością. Zwłaszcza te stojące na granicy ekspozycji i instalacji. Odważny projekt zakłada jednocześnie równowagę między elementami ekspozycyjnymi oraz prezentowanymi na wystawie muzealiami. Charakteryzuje się także interesującą i nieoczywistą relacją do industrialnej architektury budynku. W konsekwencji zwycięski projekt świadczy o tym, że zrealizowana ostatecznie ekspozycja MuFo będzie miała charakter unikatowy i przełamywać będzie stereotypowe wyobrażenia o muzeach fotografii.

II nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymał Maciej Siuda (Maciej Siuda Pracownia)

Nagrodę drugą uzyskał projekt zakładający przejrzystą i konsekwentnie ukształtowaną przestrzeń ekspozycyjną. Elegancki, klasyczny charakter projektowanego wnętrza cechuje niezwykła funkcjonalność oraz wyczucie wobec architektury budynku. Projektant w sposób niezwykle udany wykorzystał czerń i biel, rozumiane jako kolory podstawowe dla fotografii oraz w oryginalny acz nie nachalny sposób odniósł się do struktury klasycznego albumu fotograficznego. Organizacja przestrzeni za pomocą oderwanych od podłogi parawanów z zaakcentowanymi elementami konstrukcji, które to podziały konsekwentnie wykorzystywane są w całej koncepcji porządkuje i scala całą wystawę. Dzięki temu projekt umożliwia widzowi niezakłócone niczym, systematyczne poznawanie różnorodnego materiału udostępnianego na wystawie. Przyjęte rozwiązania projektowe są niezwykle harmonijne względem obiektów. Całość odpowiada głównym założeniom kuratorskim przedstawionym w scenariuszu wystawy.

Odstąpiono od przyznania III nagrody.

Wystawa będzie zlokalizowana w zabytkowym budynku dawnej Zbrojowni. Aktualnie w obiekcie prowadzone są prace budowlane. Konserwacja, modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku rozpoczęła się w lipcu 2019 roku. W obiekcie powstaną nowoczesne przestrzenie ekspozycyjne, edukacyjne, biblioteka z czytelnią, księgarnia muzealna i kawiarnia. Planowany termin ukończenia prac to koniec stycznia 2021 roku. Otwarcie obiektu dla publiczności nastąpi w drugiej połowie 2021 roku.