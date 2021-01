Włocławek: Dotacje na roboty w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

18 stycznia ruszy nabór wniosków o roboty budowlane w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, informuje Urząd Miasta Włocławek.

Dla wielu właścicieli dotacje, przyznawane przez samorząd w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, to znaczące wsparcie, a tym samym okazja do podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu technicznego budynków.

Dotacje udzielane są na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Udzielane są właścicielom lub użytkownikom wieczystym tych nieruchomości.

Nabór wniosków potrwa od 18 stycznia do 8 marca 2021 roku. Formularz wniosku, wraz z załącznikami można znaleźć na stronie: wloclawek.esesja.pl.