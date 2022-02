Wnętrza Filharmonii Opolskiej z nagrodą Property Design Awards 2022

Przestrzeń użytkowa Filharmonii Opolskiej została docenione przez jury plebiscytu Property Design Awards 2022, zdobywając nagrodę w kategorii Design – Wnętrza obiektu publicznego. Tytuł oficjalnie wręczono na uroczystej gali podczas wydarzenia 4 Design Days.

Zaprojektowana oprzez studio projektowa Fabryk-Art przestrzeń użytkowa Filharmonii Opolskiej została nagrodzona w konkursie Property Design Awards 2022. Nagrodę odebrali: dyrektor Filharmonii Przemysław Naeumann oraz współautor projektu Maciej Ferenc, ze studia projektowego Fabryk-Art.

- Bardzo chciałbym podziękować całej załodze Filharmonii za współpracę i 100-procentowane zaufanie oraz wdrażanie wszystkich procesów w warunkach pandemicznych. Nagroda jest wielkim zaskoczeniem, bardzo dziękuję za nią! - mówił Maciej Ferenc.

Inwestycja w Filharmonii Opolskiej obejmowała modernizację m.in. pokoi gościnnych dla koncertujących tu muzyków, toalet dla publiczności, pokój dla matki z dzieckiem oraz klubokawiarni. Istniejące pomieszczenia zostały całkowicie odremontowane. Architekci postawili na zdecydowane kolory, a przy tym na prostotę minimalistycznych form.

W koncepcji modernizacji istniejących pomieszczeń, wykorzystując ich wysokość, zaproponowano zrobienie antresoli. Dzięki temu uzyskano dwupoziomowe "apartamenty" z dodatkowym miejscem noclegowym na górze, a wypoczynkowym na dole. Oczywiście przynależne do pokoju łazienki również otrzymały drugie życie.

- Muzycy powinni być wrażliwi szczególnie na piękno. Cieszę się, że postaraliśmy się o te pozornie prozaiczne kwestie, jak pokoje gościnne dla naszych artystów, jak pokój dla matki z dzieckiem, jak toalety dla publiczności, ta realizacja jest zrobiona w sposób przepiękny. Od momentu kiedy te pomieszczenia zostały oddane do użytku, nie mam artysty, który by nie przyszedł w sposób euforyczny ich nie skomentował! Udało nam się to wszystko zrobić w tych trudnych czasach. Udało nam się ten czas dobrze wykorzystać - mówił dyrektor Filharmonii, Przemysław Naeumann.