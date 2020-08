Wodny Park Tychy nagrodzony w międzynarodowym konkursie. To projekt TKHolding

Pracownia TKHolding z Rudy Śląskiej została wyróżniona międzynarodową nagrodą w organizowanym przez German Design Council konkursie Iconic Awards za Wodny Projekt Tychy. Projekt otrzymał nagrodę Selection w kategorii Innovative Architecture.

Architektura obiektu, za którą odpowiada pracownia TKHolding Truszczyński Kobierzewski inspirowana jest płynnymi formami pobliskiego jeziora Paprocańskiego oraz nawiązuje do symboli yin-yang. Została tak opracowana, aby nadać spójność różnym funkcjom, których celem jest relaks, sport, rekreacja, zabawa oraz edukacja.

Główna bryła obiektu podzielona została na dwie zaplecione części – basenową oraz usług towarzyszących. Jej uzupełnienie stanowią krzywoliniowe formy strefy surfingu oraz dominanty skrywającej wieżę zjeżdżalni. Zarówno zewnętrze jak i wnętrze, przeplecione jest miękkimi liniami, które wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Fasada została wykończona niespotykanym dotąd materiałem typu „kameleon”, który na krzywiznach obiektu zmienia barwy w zależności od pory dnia, pogody czy też punktu obserwacji, powodując, iż nigdy nie wygląda on tak samo.

To co wyróżnia Wodny Park Tychy to również jego ekologiczność. Park działa w synergii z oczyszczalnią ścieków służącą jako elektrociepłownia, tworząc samowystarczalny system energetyczny, który również wytwarza energię dla miasta, będąc ważnym ogniwem w obiegu energii w mieście. Koncepcja ta pozwala obiektowi, który zazwyczaj zużywa ogromne ilości energii, służyć nie tylko jako miejsce rozrywki, ale także służyć społeczeństwu.

German Design Council, będąca inicjatorem konkursu Iconic Awards to jedna z najważniejszych na świecie instytucji działających w zakresie ekspertyzy designu i architektury. W plebiscycie nagradzane są budynki i produkty, uznane za wizjonerskie i innowacyjne. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 5 października br. w Muzeum Sztuki Współczesnej Pinakothek w Monachium.