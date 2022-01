Worek nagród dla hotelu Nobu Warsaw

Hotel Nobu Warsaw został uhonorowany czterema nagrodami w konkursie European Property Awards 2021-2022. Jest zwycięzcą w kategorii "Hotel Architecture", otrzymał też pięć gwiazdek i nominację do kolejnego etapu konkursu w kategorii „Hotel Construction & Design”, pięć gwiazdek i nominację do kolejnego etapu w kategorii „Hotel Interior” oraz pięć gwiazdek i nominację do kolejnego etapu w kategorii „Bathroom Design”.

REKLAMA

Zdobyte gwiazdki to najwyższe wyróżnienie, dzięki nim Nobu może starać się o miano najlepszego projektu w danej kategorii w całej Europie. European Property Awards to jedne z najważniejszych europejskich nagród przyznawanych najlepszym projektom architektonicznym. Europejska edycja jest częścią organizowanego od 1993 r. konkursu International Property Awards, który promuje realizacje z całego świata.

O hotelu Nobu

Obiekt powstał przy ul. Koszykowej w centrum Warszawy vis-a-vis modnej Hali Koszyki (proj. aranżacji wnętrz i przestrzeni wspólnych Medusa Group). Otwarcie hotelu nastąpiło w sierpniu 2020 roku.

Efektowna bryła powstała poprzez rozsunięcie względem siebie siedmiu kondygnacji na rzucie litery „V”. W ten sposób zaokrąglony, narożny blok z barwionego w masie betonu architektonicznego zyskał balkony, które obsadzone zielenią utworzą wertykalny ogród w centrum zurbanizowanego miasta.

Wnętrza oszczędne w formy operują prostymi materiałami: beton, drewno, kamień, szkło. Zaprojektowano je w japonizującym stylu nawiązując do serca hotelu – Restauracji Nobu, projektowanej wspólnie z kalifornijskim studiem PCH.

Historia marki NOBU rozpoczęła się pod koniec lat 80 w Los Angeles, kiedy Robert De Niro wszedł do restauracji należącej do szefa kuchni Nobu Matsuhisy. Kilka lat później wraz z Meirem Teperem, otworzyli swoją pierwszą Restaurację Nobu na Manhattanie.

Pięciogwiazdkowy Hotel Nobu Warsaw jest 18. hotelem tej sieci a Restauracja Nobu jedną z 40. rozmieszczonych na 5 kontynentach. Rocznie odwiedzają je 3 miliony gości. Wspólna wizja, dzięki, której powstała pierwsza restauracja pozwoliła założycielom Nobu stworzyć sieć wyjątkowych miejsc. Oferują one swoim gościom najwyższej jakości obsługę i niezwykłe doznania kulinarne, dostarczając niepowtarzalnych wrażeń. Hotele Nobu od lat są odzwierciedleniem szlachetnej elegancji i oryginalnego wzornictwa.