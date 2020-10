Wrocławscy architekci z kolejnym sukcesem na koncie. Tym razem w międzynarodowym konkursie

Projekt wrocławskiego biura architektonicznego AP Szczepaniak został nagrodzony w międzynarodowym konkursie Global Future Design Awards 2020. Inwestycję Atal Warta Towers w Poznaniu okrzyknięto drugim najlepszym budynkiem w kategorii „Mixed Use Concept”. Jest to jedyna nagrodzona pracownia architektoniczna z Polski w całym konkursie.

GFDA organizowany jest przez portal Architecture Press Release. Biorą w nim udział architekci, projektanci, inżynierowie i artyści z całego świata. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów, które cechuje nowatorskie podejście do architektury oraz zwrócenie uwagi na projekty wyróżniające się zastosowaniem nowatorskich technologii, materiałów, estetyki i podejścia do przestrzeni. W kategorii „Mixed Use Concept”, w której zwyciężyło wrocławskie biuro, rywalizują budynki łączące w sobie wiele funkcji: mieszkalną, biurową, handlową czy kulturalną.

Nagrodzona inwestycja, Atal Warta Towers w Poznaniu, jest w trakcie realizacji. Koniec budowy planowany jest na III kwartał 2021 r. W 17-piętrowym budynku powstaną 352 mieszkania. Parter budynku zaprojektowano w kształcie odwróconej litery P z wydzielonym wewnątrz ogólnodostępnym patio – placem miejskim. Znajdą się w nim punkty handlowo-usługowe. – Kształt budynku jest wynikiem starań, aby uzyskać jak najlepszy widok w kierunku Warty i Starego Miasta. Bryła składa się z trzech wyodrębnionych kompozycyjnie, ale przenikających się wzajemnie części – komentuje główny projektant, Artur Szczepaniak. Inwestorem jest firma Atal S.A.

AP Szczepaniak to wrocławskie biuro architektoniczne założone w 1999 r. przez braci Artura i Pawła Szczepaniaków. Obecnie zespół liczy około 50 architektów. AP Szczepaniak specjalizuje się w przygotowaniu projektów architektonicznych i wielobranżowych w sektorach: budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, handlu oraz usług komercyjnych.