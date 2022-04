Wrocławska pracownia z wygranym konkursem. Zaprojektują nowy gmach Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny

Poznaliśmy laureata konkursu architektonicznego na rozbudowę siedziby Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny. Na konkurs wpłynęło 19 prac, a łączna pula nagród wynosiła 125 tys. zł. Zwyciężyła wrocławska pracownia. - Wiele tygodni w naszym zespole pracowaliśmy nad koncepcją projektową i cieszymy się że została ona doceniona i zrozumiana - mówi Jakub Podgórski, z pracowni P2PA.

Aż 19 prac wpłynęło w konkursie na rozbudowę siedziby Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny.

Poziom prac był niezwykle wysoki, postanowiono przyznać cztery wyróżnienia i dwie nagrody.

Pierwszą nagrodę otrzymała pracownia P2PA z Wrocławia.

Przed Muzeum teraz czas wzmożonej pracy nad pozyskaniem środków na inwestycję.

- Podczas ponad dwóch dni pracy sądu konkursowego i burzliwej dyskusji, bo poziom prac był niezwykle wysoki, postanowiliśmy przyznać 4 wyróżnienia i dwie nagrody. Prace nagrodzone musiały rozważać różne aspekty, zarówno program funkcjonalny zamawiającego, możliwości ekonomiczne ale także wpisanie nowego budynku w istniejący krajobraz i powiązanie go z istniejącym historycznym obiektem. – mówi Piotr Lewicki, przewodniczący sądu konkursowego, SARP Kraków.

Pierwsza nagroda, czyli 50 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Otrzymała pracownia P2PA z Wrocławia. Skład zespołu autorskiego: Aleksander Blicharski, Paweł Floryn, Maciej Marszał, Jakub Podgórski, Maciej Popławski.

- Sąd nagrodził pracę biorąc pod uwagę całość przed­sta­wionych rozwiązań. Wkopanie nowej kubatury w ziemię i znaczne jej ukrycie poniżej poziomu te­re­nu po­zwo­li­ło na odsłonięcie istniejącego Domu Polskiego i wykorzystanie w pełni walorów jego ar­chi­tektury. Program funkcjo­nalny Zamawiającego został rozplanowany w tym istniejącym budynku i dodanych pros­to­pad­łoś­cia­nach, utopionych w krajobrazie zarówno poprzez fizyczne zagłębienie w gruncie, jak i po­przez użycie ka­mien­nego wykończenia ścian zewnętrznych i zielonych stropodachów łączących się z ota­czającym terenem po­roś­nię­tych roślinnością. - argumentował werdykt Piotr Lewicki.

Nowy gmach nie dominuje nad otoczeniem

Fundamentem projektu Pracowni Architektonicznej P2PA był krajobraz i historia o Domu Polskim. - Jak zauważył sąd konkursowy, to krajobraz i przestrzeń otaczająca przyszłą inwestycję jest tak niezwykle istotny. Drugi ważny aspekt to istniejący, historyczny budynek. Nie chcieliśmy aby nowy gmach dominował nad otoczeniem. Z tego powodu w większości jest on schowany pod ziemią. Cieszymy się niezwykle, bo jest to wspaniała nagroda za ponad dwa miesiące pracy naszego 5-osobowego zespołu - mówi Maciej Popławski z Pracowni Architektonicznej P2PA.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze intencje zostały prawidłowo odczytane przez sąd konkursowy. Wiele tygodni w naszym zespole pracowaliśmy nad koncepcją projektową i cieszymy się że została ona doceniona i zrozumiana. Teraz przed nami długa droga, czas na uwzględnienie uwag od Muzeum i miejmy nadzieje dalsze prace projektowe – mówi Jakub Podgórski, z pracowni P2PA.

To początek długiej drugi

Przed Muzeum teraz czas wzmożonej pracy nad pozyskaniem środków na inwestycję. Na początku 2023 r. rozpocznie się poszukiwanie kilkudziesięciu milionów złotych na realizację projektu. W holu sejmiku na Ostrówku będzie można zobaczyć wszystkie prace biorące udział w konkursie.

- Dziś poznaliśmy wyniki konkursu, to początek długiej drogi. Muzeum obecnie stara się na środki unijne na termomodernizację istniejącego budynku, następnym etapem nad którym musimy pracować to możliwość pozyskania funduszy na tą piękną inwestycję – mówił podczas ogłoszenia wyników Marszałek Zbigniew Kubalańca.

Pozostałe nagrodzone prace w konkursie to:

Drugą nagrodę w wysokości 35.000zł brutto przyznano M.O.C. Architekci. Skład zespołu autorskiego: Ewa Janik, Błażej Janik, Julia Nikodem

Przyznano cztery wyróżnienia równorzędne w wysokości 10.000zł brutto dla:

Aleksander Wadas Studio Zygmunt Borawski

Skład zespołu autorskiego: Zygmunt Borawski, Iwo Borkowicz, Aleksander Wadas

ARCHITEKCI ROKSANA PRZEPIÓRKOWSKA – PUCHAŁA

Skład zespołu autorskiego: Roksana Przepiórkowska – Puchała, Jakub Puchała, Sandra Przepiórkowska, Jakub Świdziński

JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski S.C. Jaworski

Skład zespołu autorskiego: Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Marianna Waśniewska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Reguła, Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko

Bujnowski Architekci

Skład zespołu autorskiego: Piotr Bujnowski, Katarzyna Magdzik, Zuzanna Pomaska, współpraca: Dominika Dydyszko, Piotr Gajdak, Weronika Wrzosek