Wybiorą najlepszą architekturę w Warszawie

Jak informuje UM Warszawa, ruszyła 7. edycja Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Zgłaszać można najlepsze budynki, miejsca i wydarzenia architektoniczne.

REKLAMA

- Warszawa dynamicznie się zmienia. Chcemy, by była piękna, zielona i wygodna do życia dla wszystkich. Dlatego tak ważny jest nasz konkurs. Propagujemy w nim najlepsze inwestycje prywatne i publiczne, wystawy oraz książki poświęcone architekturze. A kandydatów mogą zgłaszać wszyscy: mieszkańcy, architekci, inwestorzy. Gorąco zapraszam do udziału w naszym konkursie - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Wszystkie inwestycje i propozycje, które zostaną zgłoszone do nagrody, ocenią eksperci. Przy ocenie inwestycji pod uwagę będą brane dostępność budynków i przestrzeni publicznych, brak barier architektonicznych, obecność rozwiązań proekologicznych.

Nagrody przyznane będa w sześciu kategoriach: Najlepsza architektura użyteczności publicznej, Najlepsza architektura komercyjna, Najlepsza architektura mieszkaniowa, Nowe życie budynków, Projektowanie przestrzeni publicznej, Najlepsze wydarzenie architektoniczne. Wręczone będą również nagroda Grand Prix oraz przyznana na podstawie głosów internetowych, Nagroda Mieszkańców.

Zgłoszenia można nadsyłać do 8 marca, na stronie nagroda-architektoniczna.pl.