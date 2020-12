Wybrano finałowe prace na projekt muralu. Zakończył się kolejne etap konkursu Accolade

Zakończył się kolejny etap konkursu na projekt muralu, który stanie się częścią białostockiego parku przemysłowego, należącego do Accolade. Dziewięć wybranych projektów pojawi się teraz na wystawie na terenie Parku. Najemny w tracie głosowanie wybiorą ten najlepszy.

W skład jury konkursowego, które wyłoniło finalistów weszli: prodziekan ds. rozwoju i współpracy Politechniki, dr inż. arch. Adam Jakimowicz, doktor sztuk pięknych Rafał Roskowiński, malarz muralista, założyciel Gdańskiej Szkoły Muralu oraz reprezentanci Accolade Małgorzata Więcko i Kamil Michálek. Zadanie stojące przed składem orzekającym okazało się niezwykle trudne z uwagi na wysoką jakość i profesjonalizm nadesłanych prac.

–Śmiało mogę powiedzieć, że prace które otrzymaliśmy przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie były niesamowite, ale finałowa dziewiątka, wybrana w niezwykle emocjonującym procesie, zapiera dech w piersiach. Bardzo poruszyło nas zrozumienie naszych wartości i przełożenie ich na papier w tak pięknej formie. Jako Accolade chcemy się uczyć i rozwijać, a spojrzenie uczestników pozwala nam dostrzec to, co ważne w oczach społeczeństwa. Myślę, że organizacja konkursu jest jedną z lepszych decyzji jaką mogliśmy podjąć i nie możemy doczekać się jego wyniku – mówi Dana Kryńska, Head of Marketing & PR, Accolade.

Wszystkie prace, które znalazły się w tym etapie konkursu zostały bardzo dobrze przygotowane zarówno pod względem wykonania jak i przygotowania merytorycznego, a wśród zgłoszeń znalazły się prace znanych w Polsce muralistów. Uczestnicy bardzo poważnie potraktowali temat i rzetelnie zebrali informacje na temat Accolade i przyświecających firmie wartości.

Wśród finalistów znaleźli się: Igor Chołoda, Karolina Pielak, Katarzyna Wiktoria Gancarek i Natalia Julia Kuropka, Karolina Anna Kaczor i Oliwia Nicol Jagła, Małgorzata Kaczmarska, Emilia Kasjan, Kamila Kuczarb, Filip Kacper Śmigielski i Małgorzata Alicja Wiaduch oraz Karolina Ogonowska.

Prace przedstawione przez finalistów charakteryzowały się niecodziennym podejściem do tematu konkursu i ponadprzeciętnym wykonaniem projektu. Wystawa zostanie wyeksponowana w połowie grudnia przy wjeździe na teren Parku, którego pracownicy będą mogli oddawać głosy na najlepszą ich zdaniem pracę do 28 grudnia br. Mural na podstawie wybranego projektu zostanie wykonany wiosną 2021 roku przez dr Roskowińskiego wraz z grupą studentów z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz przy udziale zwycięzcy konkursu.