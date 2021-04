Wybrano najlepsze fasady Europy. Zwycięski projekt pochodzi od Studio Libeskind

Baumit po raz kolejny wybrał najlepsze fasady Europy. Wśród 36 finalistów konkursu mieliśmy czterech reprezentantów Polski, dlatego z jeszcze większym zainteresowaniem wyczekiwaliśmy wieści z Austrii. Już poznaliśmy laureatów.

REKLAMA

Kiedy w 2012 roku wprowadzono największy, liczący 888 propozycji system kolorów tynków i farb elewacyjnych Baumit Life, Robert Schmid, CEO Baumit Group i przedstawiciel właścicieli Schmid Industrieholding postanowił zwiększyć świadomość swoich pracowników na temat produktów Baumit – chciał uzmysłowić im, że sprzedawane materiały do budowy domów będą służyły wielu pokoleniom, a przy tym podkreślić rolę projektu architektonicznego oraz rzemiosła. Tak narodził się konkurs Baumit Life Challenge.

Planowana pierwotnie na wiosnę 2020 r. ceremonia wręczenia nagród Baumit Life Challenge w Walencji była kilkakrotnie przekładana z powodu sytuacji pandemicznej na świecie wywołanej wirusem SARS-COV-2. Ponieważ po roku sytuacja nadal nie uległa poprawie, uroczystość wręczenia nagród najpiękniejszym elewacjom w Europie odbyła się online, a wydarzenie było transmitowane na żywo.

– Pomimo trudnych czasów, Baumit Life Challenge 2020/21 ustanowiło nowy rekord – nadesłano 385 zgłoszeń z 26 krajów. Podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników, partnerów i pracowników Baumit oraz międzynarodowych jurorów. To oni sprawili, że wydarzenie stało się możliwe – mówi z entuzjazmem Robert Schmid, CEO Baumit Group.

Warto dodać, że wśród finalistów konkursu Life Challenge 2021 znalazły się również 4 projekty z Polski: Inscribed w Konopiskach (kategoria „budynek jednorodzinny”) projektu FW Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieslik, Przedszkole nr 43 w Zabrzu („budynek po termomodernizacji”) – PROJEKTPLUSARCHITEKCI, Osiedle Dobrego 3 w Krakowie („Stunned by Texture”) – UCEES oraz Muzeum Regionalne w Kozienicach („renowacja historyczna”), którego remont na poziomie elewacji wykonała Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak. Choć tym razem wygrać się nie udało, miejsce w TOP 36 najlepszych fasad w Europie to niemałe osiągnięcie.

And the winner is…

Spośród 36 finalistów z 16 krajów jury złożone z architektów wybrało projekt Muzeum MO w Wilnie autorstwa Studio Libeskind i Do Architects jako zwycięzcę głównego Life Challenge 2021. Oznacza to, że gospodarzem kolejnej edycji konkursu będzie Litwa. Oprócz złotej statuetki triumfator otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 6 600 EUR. Również laureaci kategorii podstawowych oprócz tytułu mogą liczyć na jednorazowe wynagrodzenie za wygraną. Dla każdego z nich organizator przygotował po 3 300 EUR.

Life Challenge to międzynarodowy konkurs, w którym co 2 lata nagradzane są najlepsze europejskie fasady wykończone systemami Baumit. Oprócz głosowania internautów, projekty są oceniane także przez profesjonalne jury. Do edycji 2021 zgłoszono 385 realizacji z 26 europejskich państw, w tym 36 projektów z Polski. W pierwszym etapie międzynarodowe jury za pomocą systemu głosowania online wytypowało po 6 najlepszych fasad w każdej z 6 kategorii: „budynek jednorodzinny”, „budynek wielorodzinny”, „budynek niemieszkalny”, „budynek po termomodernizacji”, „budynek historyczny po renowacji” oraz „Stunned by Texture”. Łącznie 36 realizacji (w tym aż 4 z Polski), które przeszły do ścisłego finału. Warto dodać, że ceremonia rozdania nagród odbywa się w kraju zwycięskiego projektu z poprzedniej edycji.