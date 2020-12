Wybrano najlepsze inwestycje Poznania

W piątek 18 grudnia poznaliśmy laureatów nagrody Prezydenta Miasta Poznania Architectus civitatis nostrae. W plebiscycie doceniani są inwestorzy i ich realizacje. W tym roku kapituła doceniła nieoczywiste i pionierskie inwestycje.

- Tegoroczni laureaci podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko. Zwycięskie realizacje nie tylko odpowiadają na potrzeby mieszkańców, ale są także zaprojektowane z ogromną dbałością o estetykę, przyjazne środowisku i funkcjonalne. Te inwestycje z pewnością wpiszą się w krajobraz Poznania, a w przyszłości może urosną do rangi takich architektonicznych ikon jak Okrąglak czy Ratusz na Starym Rynku - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

- Realizacje zgłoszone do trzeciej edycji konkursu pozytywnie zaskoczyły jurorów. Znalazło to odzwierciedlenie w decyzji kapituły, która oprócz statuetek w kategoriach “kompleksy mieszkaniowo-usługowe”, “obiekty usługowe” czy “działania inwestycyjne na terenach zdegradowanych”, po raz pierwszy w historii nagrody przyznała także wyróżnienie. Świadczy to o wysokim poziomie inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w naszym mieście - powiedział Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

W kategorii “kompleksy mieszkaniowo-usługowe” zwyciężyła spółka Area Development za realizację osiedla Nowy Strzeszyn. W opinii jurorów wyróżnia się ono na tle innych osiedli zabudowy jednorodzinnej. Kapituła doceniła innowacyjne podejście, w którym parametry zabudowy wyznaczyła istniejąca zieleń wysoka. Inwestor zaproponował nowe spojrzenie na kształtowanie przestrzeni. Wraz z architektem starał się uszanować jak największą ilość istniejących drzew, co nadało osiedlu unikatowego charakteru urbanistycznego, w którym rolę nadrzędną stanowią relacje społeczne i zastane warunki przyrodnicze.

Zaprojektowany przez poznańską pracownię INSOMIA układ zabudowy sprzyja nawiązywaniu więzi i wspólnej odpowiedzialności za przestrzeń pomiędzy budynkami. To wyjątkowe rozwiązanie w skali krajowej. Architekci zaproponowali przestrzenie wspólne, tajemnicze przejścia, kameralne placyki, miejsca sprzyjające integracji międzysąsiedzkiej, ale także prywatne ogrody pozwalające skryć się w poszukiwaniu prywatności. Kapituła doceniła również zaangażowanie finansowe i zastosowanie wysokiej jakości materiałów.

W kategorii “obiekty usługowe” zwyciężył Garvest za biurowiec Pixel. Kapituła zdecydowała przyznać nagrodę spółce za niezmienne budowanie inwestycji na wysokim międzynarodowym poziomie. Inwestor od kilku lat tworzy na poznańskim Grunwaldzie klaster biurowy przyciągający do stolicy Wielkopolski pracowników i zapewniający im komfortowe warunki pracy w jednym z najbardziej ekologicznych biurowców w mieście. Kapituła doceniła także fakt, iż spółka postawiła na współpracę z cenionym biurem architektonicznym JEMS Architekci i nie bała się podjąć ryzyka inwestycji w drogie, nowoczesne rozwiązania. Oddając do użytku kolejny etap założenia inwestor udowodnił, że jest w stanie budować na ciągle wysokim poziomie. Jurorzy zwrócili również uwagę na stworzenie otwartego parku biurowego.