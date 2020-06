Wystartował plebiscyt w ramach konkursu Fasada Roku 2020

Po raz kolejny internauci wybiorą najpiękniejsze fasady w Polsce wykonane w technologii Baumit. Ruszyło publiczne głosowanie w ramach konkursu Fasada Roku 2020.

Tegoroczna edycja projektu Fasada Roku wystartowała 1 kwietnia 2020 r. i jest już czternastą odsłoną zmagań o prestiżowy tytuł architektoniczny. Konkurencja rozgrywa się w pięciu kategoriach: budynek jednorodzinny, budynek wielorodzinny, budynek niemieszkalny, budynek po termomodernizacji oraz budynek zabytkowy po renowacji. Choć architekci, wykonawcy oraz inwestorzy do 30 września br. mogą zgłaszać swoich kandydatów, na starcie zaczęli meldować się już pierwsi uczestnicy, m.in. z Krakowa, Warszawy, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Rzeszowa, Poznania, a także mniejszych miejscowości, takich jak. Niepołomice, Karpacz, Mysłowice czy Biała.

O tym, komu w udziale przypadnie zwycięstwo, a wraz z nim nagroda w wysokości 10 000 zł oraz pewne miejsce w międzynarodowej rozgrywce na poziomie Baumit Life Challenge, jak co roku zdecyduje profesjonalne jury. Ważne będą takie kryteria oceny jak zastosowana kolorystyka i struktura elewacji – nie tylko ze względu na samą prezencję budynku, lecz także to, w jaki sposób koresponduje on ze swoim otoczeniem – dbałość o detale architektoniczne, a w przypadku obiektów po renowacji także poszanowanie ich historycznej tradycji.

Głosować każdy może

W konkursie liczy się każdy głos, dlatego mają go nie tylko branżowi eksperci. Co roku internauci w niezależnym głosowaniu tworzą swój własny ranking fasad. Tak też będzie i tym razem, przy okazji edycji 2020.

1 maja br. na stronie www.fasadaroku.baumit.com wystartował plebiscyt, który potrwa do 31 października br. Głosować jak w poprzednich edycjach może każdy, ale już nie tylko na jeden – jak to było do tej pory – a na dowolną liczbę obiektów w poszczególnych kategoriach. Nowością jest również możliwość nadawania swoim głosom wag od 1 do 5, w zależności od tego, który obiekt podoba nam się bardziej od drugiego. Realizacje, które zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii, zdobywając największą ilość głosów, zostaną uhonorowane „wyróżnieniem internautów".