Wystartowała kolejna edycja konkursu Dobry Design

Już po raz dziesiąty wyłonione zostaną najciekawsze produkty z zakresu wyposażenia i wystroju wnętrz. Chcesz dołączyć do grona prestiżowych nagrodzonych? Zgłoś się do konkursu organizowanego przez portal Dobrzemieszkaj.pl!

Konkurs Dobry Design 2021 to projekt, który ma na celu wyłonienie najciekawszych produktów z zakresu wyposażenia i wystroju wnętrz. W ciągu ostatnich 10 lat inicjatywa portalu Dobrzemieszkaj.pl zyskała duże uznanie w branży wyposażenia i projektowania wnętrz, a sam tytuł Dobry Design stał się prawdziwą rekomendacją jakościowych i wartych polecenia produktów do wnętrz. Także w tym roku w gronie jurorów konkursu znajdzie się aż 100 architektów i projektantów wnętrz, którzy ocenią zgłoszone produkty, wybierając spośród nich te, które zasłużą na dumne miano Dobry Design 2021.

Kto stoi za konkursem Dobry Design 2021? Dobrzemieszkaj.pl, jeden z polskich czołowych i najchętniej oglądanych serwisów o designie oraz aranżacji i wyposażeniu wnętrz

Jaki mamy cel? Wyłonić najciekawsze na polskim rynku produkty do wnętrz

Kim są jurorzy? 100 architektów i projektantów wnętrz z całej Polski

Kto może wziąć udział w konkursie? Producenci i dystrybutorzy produktów z zakresu

wyposażenia i wystroju wnętrz

W jakich kategoriach można zgłosić swój produkt?

1. Przestrzeń pokoju dziennego

2. Przestrzeń sypialni i garderoby

3. Przestrzeń kuchni

4. Przestrzeń łazienki

5. Przestrzeń dziecka

6. Podłogi i ściany

7. Drzwi i okna

8. Otoczenie domu

9. Nowoczesne technologie

10. AGD

11. Wnętrza i obiekty publiczne

12. Software i hardware dla architekta

W jaki sposób zgłosić swoje produkty do konkursu Dobry Design?

Zgłoszenia można przesyłać do Biura Konkursu mailowo na adres: dobrydesign@ptwp.pl lub za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem https://www.dobrzemieszkaj.pl/formularzkonkursowy

Do kiedy można zgłaszać swoje produkty?

Zgłoszenia w konkursie Dobry Design 2021 przyjmujemy od 21 lipca do 30 listopada 2020 r.

Ile kosztuje udział w konkursie Dobry Design?

Opłata zgłoszeniowa do konkursu Dobry Design 2021 wynosi:

2180 zł netto do trzech zgłoszonych produktów do wybranych kategorii konkursowych

2500 zł netto za cztery zgłoszone produkty do wybranych kategorii konkursowych

2700 zł netto za pięć zgłoszonych produktów do wybranych kategorii konkursowych

za każdy kolejny produkt zgłaszany do konkursu (szósty i więcej) do wybranych kategorii konkursowych opłata wynosi 500 zł netto

plus obowiązująca stawka VAT.

PROMOCYJNA opłata zgłoszeniowa do konkursu Dobry Design 2021, w przypadku przesłania zgłoszenia do dnia 30 września 2020 r., wynosi:

2180 zł netto do czterech zgłoszonych produktów do wybranych kategorii konkursowych

2500 zł netto za pięć zgłoszone produkty do wybranych kategorii konkursowych

2700 zł netto za sześć zgłoszonych produktów do wybranych kategorii konkursowych

za każdy kolejny produkt zgłaszany do konkursu (siódmy i więcej) do wybranych kategorii konkursowych opłata wynosi 500 zł netto.

plus obowiązująca stawka VAT.

Dodatkowe informacje:

W razie pytań prosimy o kontakt: mailowo pod adresem dobrydesign@ptwp.pl lub w kwestiach merytorycznych - Justyna Łotowska, redakcja portalu Dobrzemieszkaj.pl, justyna.lotowska@ptwp.pl, zaś w sprawie udziału w konkursie – Tomasz Szurawski, tomasz.szurawski@ptwp.pl

Regulamin konkursu Dobry Design 2021 dostępny jest TUTAJ.