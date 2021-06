Yacht Park & Marina Yacht Park w Gdyni z nominacją w międzynarodowym plebiscycie

Projekt Yacht Park & Marina Yacht Park w Gdyni znalazł się wśród finalistów nominowanych do nagrody Le Marché International des Professionnels de L'immobilier (MIPIM) Awards 2021.

REKLAMA

Gdyński projekt Yacht Park & Marina Yacht Park, Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości znalazł się wśród czterech finalistów nominowanych do prestiżowej nagrody Le Marché International des Professionnels de L'immobilier (MIPIM) Awards 2021 w kategorii „Best Cultural and Sports Infrastructure”.

Yacht Park & Marina Yacht Park powalczy o główną nagrodę z projektami z cypryjskiej Nikozji, Rezekne na Łotwie oraz Colorado Springs w USA.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na początku września na uroczystej gali w czasie trwania globalnych targów nieruchomości MIPIM w Cannes.

Nagrody przyznawane są w 12 kategoriach, a sam konkurs ma na celu uhonorowanie najwybitniejszych, unikatowych i innowacyjnych projektów nieruchomościowych na świecie, zarówno tych już zrealizowanych, jak i dopiero planowanych. Nagrody są wręczane od 1991 roku. W tym roku do konkursu zgłoszono łącznie 172 projekty z 36 krajów.

W finale konkursu znalazły się dwa projekty z Polski, oprócz Yacht Park & Marina Yacht Park, o nagrodę powalczy także Elektrowania Powiśle.

- W centrum Gdyni stworzyliśmy unikatowy na skalę Europy, elegancki i nowoczesny kompleks, który przekształcił tę część miasta w tętniącą życiem dzielnicę nadmorską, otwartą dla mieszkańców, turystów i żeglarzy. Z wielką radością przyjęliśmy informację, iż nasze wysiłki zostały docenione w tak prestiżowym i ważnym konkursie jak MIPIM - powiedział Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Yacht Park & Marina Yacht Park to projekt usytuowany na gdyńskim Molo Rybackim. Inwestycja składa się z kompleksu sześciu wysokiej klasy apartamentowców mieszkalnych z aleją spacerową, butikami i restauracjami oraz z nowoczesnej mariny jachtowej, która poprzez swój design, wyposażenie, najbardziej wyśrubowane standardy technologiczne, proekologiczne, a także przyjazność dla osób niepełnosprawnych, wyznacza światowy poziom w swej kategorii.

Pozostałe inwestycje nominowane w tym roku do nagrody MIPIM w kategorii „Best Cultural and Sports Infrastructure” to: Cyprus International University Masterplan, Sports Complex, oraz United States Olympic & Paralympic Museum.